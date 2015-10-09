"Тобол" - "Кайрат": расписание 5-го тура КПЛ-2026

Определено расписание пятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сезона 2026, передаюь Vesti.kz.

Центральный матч тура

Особое внимание привлекает встреча "Тобол" — "Кайрат". Костанайский клуб является действующим обладателем Кубка Казахстана, тогда как алматинцы — действующие чемпионы страны.

Ранее команды уже встречались, открыв сезон в матче за Суперкубок Казахстана. Основное время той игры на "Астана Арене" завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти победу одержал "Тобол" — 5:4.

Расписание 5-го тура

11 апреля (суббота):

16:00 — "Атырау" — "Кайсар"

16:00 — "Жетысу" — "Елимай"

17:00 — "Тобол" — "Кайрат"

19:00 — "Астана" — "Ордабасы"

12 апреля (воскресенье):

15:00 — "Окжетпес" — "Иртыш"

15:00 — "Алтай" — "Улытау"

16:00 — "Кызылжар" — "Женис"

17:00 — "Актобе" — "Каспий"

Турнирное положение

После четырёх туров лидирует алматинский "Кайрат" с 10 очками. Следом идут семейский "Елимай" и шымкентский "Ордабасы", набравшие по 8 баллов.

В нижней части таблицы располагаются усть-каменогорский "Алтай", актауский "Каспий" и костанайский "Тобол".

