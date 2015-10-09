КПЛ
"Тобол" - "Кайрат": расписание 5-го тура КПЛ-2026

"Тобол" - "Кайрат": расписание 5-го тура КПЛ-2026 ©Vesti.kz/Алимжан Аманжол

Определено расписание пятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сезона 2026, передаюь Vesti.kz.



Центральный матч тура

Особое внимание привлекает встреча "Тобол" — "Кайрат". Костанайский клуб является действующим обладателем Кубка Казахстана, тогда как алматинцы — действующие чемпионы страны.

Ранее команды уже встречались, открыв сезон в матче за Суперкубок Казахстана. Основное время той игры на "Астана Арене" завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти победу одержал "Тобол" — 5:4.

Расписание 5-го тура

11 апреля (суббота):

  • 16:00 — "Атырау" — "Кайсар"
  • 16:00 — "Жетысу" — "Елимай"
  • 17:00 — "Тобол" — "Кайрат"
  • 19:00 — "Астана" — "Ордабасы"

12 апреля (воскресенье):

  • 15:00 — "Окжетпес" — "Иртыш"
  • 15:00 — "Алтай" — "Улытау"
  • 16:00 — "Кызылжар" — "Женис"
  • 17:00 — "Актобе" — "Каспий"

Турнирное положение

После четырёх туров лидирует алматинский "Кайрат" с 10 очками. Следом идут семейский "Елимай" и шымкентский "Ордабасы", набравшие по 8 баллов.

В нижней части таблицы располагаются усть-каменогорский "Алтай", актауский "Каспий" и костанайский "Тобол".

В КПЛ может произойти вторая тренерская отставка

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

