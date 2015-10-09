"Тобол" - "Кайрат": расписание 5-го тура КПЛ-2026

Определено расписание пятого тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сезона 2026, передаюь Vesti.kz.
Центральный матч тура
Особое внимание привлекает встреча "Тобол" — "Кайрат". Костанайский клуб является действующим обладателем Кубка Казахстана, тогда как алматинцы — действующие чемпионы страны.
Ранее команды уже встречались, открыв сезон в матче за Суперкубок Казахстана. Основное время той игры на "Астана Арене" завершилось со счётом 2:2, а в серии пенальти победу одержал "Тобол" — 5:4.
Расписание 5-го тура
11 апреля (суббота):
- 16:00 — "Атырау" — "Кайсар"
- 16:00 — "Жетысу" — "Елимай"
- 17:00 — "Тобол" — "Кайрат"
- 19:00 — "Астана" — "Ордабасы"
12 апреля (воскресенье):
- 15:00 — "Окжетпес" — "Иртыш"
- 15:00 — "Алтай" — "Улытау"
- 16:00 — "Кызылжар" — "Женис"
- 17:00 — "Актобе" — "Каспий"
Турнирное положение
После четырёх туров лидирует алматинский "Кайрат" с 10 очками. Следом идут семейский "Елимай" и шымкентский "Ордабасы", набравшие по 8 баллов.
В нижней части таблицы располагаются усть-каменогорский "Алтай", актауский "Каспий" и костанайский "Тобол".
В КПЛ может произойти вторая тренерская отставка
