Игрок "Кайрата" попал в список лучших в Лиге чемпионов: это не Сатпаев, и не Анарбеков

Защитник "Кайрата" Александр Мрынский стал лидером своей команды в Лиге чемпионов по объёму преодолённой дистанции на поле. За восемь матчей общего этапа 21-летний футболист пробежал более 90 километров. Корреспондент Vesti.kz высоко оценил это достижение.

91,3 километра - именно столько пробежал Мрынский в восьми матчах Лиги чемпионов. Это на десять километров больше, чем ближайший одноклубник Егор Сорокин (81,7 километра) и почти на 20 больше, чем тот, кто замкнул в "Кайрате" топ-3 - Луиш Мата (72,6 километра).

Казахстанец в списке 45 лучших в Лиге чемпионов

Мы составили рейтинг по среднему километражу игроков Лиги чемпионов за 90 минут. Критерии следующие: минимум 500 сыгранных минут и более 70 процентов игр в основе (всё-таки выходить в каждой игре на замену - это не то же самое, что играть в старте, в плане интенсивности).

Получилось, что самый выносливый игрок играет за "Аякс", и это Дэви Классен со средним показателем 13,08 километра за 90 минут игры. В топ-5 Иван Фреснеда из "Спортинга" (12,54 километра), Николо Барелла из "Интера" (12,49 километра), Леандру Баррейру из "Бенфики" (12,42 километра) и Бернарду Силва из "Манчестер Сити" (12,39 километра).

В среднем Александр пробегал по 11,55 километра за 90 минут, и это впечатляющий показатель. Среди всех игроков Лиги чемпионов он вошёл в топ-45 по объёму беговой нагрузки, опередив огромное количество звёздных игроков - Витинью (10,70), Доминика Собослаи (11,27), Арду Гюлеру (11,10), Винисиуса Жуниора (9,71), Йозуа Киммиха (11,20), Мойсеса Кайседо (10,47), Нуну Мендеша (8,41), Ашрафа Хакими (10,40), Деклана Райса (11,37), Ламина Ямаля (9,32), Килиана Мбаппе (8,44) и других.

Ближайший из "Кайрата" по этому показателю - Еркин Тапалов, у которого 11,14 километра за 90 минут. Юный Дастан Сатпаев не сыграл 500 минут, но если посчитать его время и километраж, то в среднем он пробегал по 10,49 километра за 90 минут, что на целый километр меньше, чем Мрынский.

Кроме того, за восемь игр Мрынский пробежал больше 90 километров в сумме, и на сегодняшний день он входит в топ-75 игроков Лиги чемпионов 2025/26 по этому показателю, и это несмотря на то, что "Кайрат" уже давно завершил свой путь в турнире, а топ-клубы ещё продолжают борьбу за трофей.

Отметим, что Мрынский стал одним из двух игроков "Кайрата", наряду с Сорокиным, который выходил в старте во всех восьми матчах общего этапа. Кроме того, он сыграл и во всех восьми матчах квалификации.

Мрынский является казахстанцем с самым большим количество игровых минут в истории основного турнира Лиги чемпионов. В марте этого года он дебютировал в составе сборной Казахстана.

Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов (1,3), ФК "Кайрат"/Данияр Ахметов (2)©️

