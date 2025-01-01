Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Футбол

Иван Фреснеда

Испания  Испания
Возраст
20 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 сентября 2004
Команды
Спортинг Л
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Лига чемпионов 2025/26

Команда
Спортинг Л

Игры
1

Мин
90

