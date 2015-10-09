Максим Самородов стал автором лучшего гола месяца

Гол полузащитника "Ахмата" и сборной Казахстана Максима Самородова признан лучшим по мнению болельщиков в марте, сообщают Vesti.kz.
Самородов отличился в матче 19-го тура РПЛ-2025/26 против ЦСКА (1:0). Форвард сборной Казахстана забил гол на четвертой минуте после розыгрыша углового.
За это взятие ворот проголосовало 75 пользователей или 40 процентов респондентов.
"Ахмат" набрал 30 очков в 23 турах и занимает девятое место в турнирной таблице.
У ЦСКА 42 очка и пятая строчка в РПЛ.
