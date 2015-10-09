Лучший трансфер КПЛ? Как игрок сборной Финляндии усилил "Кайрат"

Финский футбольный рынок - довольно неочевидное направление для казахстанских клубов в селекции, но "Кайрат" минувшей зимой решился на такой ход и не прогадал. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему Якко Оксанен - трансфер, претендующий на статус лучшего во всей казахстанской премьер-лиге.

Когда "Кайрат" отпускал Офри Арада, не все понимали, почему алматинцы так легко расстаются с хавбеком, который был адаптирован к команде, показывал стабильный уровень и в целом, проявлял себя качественно.

Однако как в руководстве, так и в тренерском штабе хотели эту позицию улучшить и совершить апгрейд. В паре Арад - Глейзер всегда ощущалась ограниченность по части созидания, игры вперед. Да, это крепкие разрушители, но их ограничения не позволяли "Кайрату" разнообразить игру.

Оксанен оказался решением, который взял на себя эти функции: молодой, но при этом достаточно хладнокровный, тактически обученный, спокойно играющий под давлением.

Якко очень быстро вписался в основу "Кайрата" и всем в команде было сразу очевидно - пришел игрок с отличными качествами. Финн показал себя полузащитником с функционалом 6-8 номера, который умеет не только отбирать мячи, но контролировать темп, а также находить креативные решения в атаке.

Оксанен сыграл во всех пяти официальных матчах этого сезона и его ни разу не заменили. При этом Якко лидер в КПЛ по количеству ключевых передач (10).

Наверняка, влияние финского хавбека в "Кайрате" будет возрастать, ведь это еще не все сильные стороны, которые он продемонстрировал, поскольку на родине Оксанен еще и периодически забивал, а также отдавал голевые передачи.

Подтверждением тому, что Якко выдал отличный старт карьеры в "Кайрате" - стал вызов в сборную Финляндии, где полузащитник сыграл в двух матчах и забил дебютный гол в игре с Новой Зеландией. Это первый вызов Оксанена с 2023 года, что тоже показательно.

Эта сделка также доказывает, что можно находить классные селекционные решения за достаточно вменяемые деньги и при этом получить относительно молодого игрока из крепкой европейской сборной.