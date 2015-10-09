КПЛ
Вчера 09:58
 

В КПЛ может произойти вторая тренерская отставка ©ФК "Каспий"

Главный тренер актауского "Каспия" Пиралы Алиев близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер актауского "Каспия" Пиралы Алиев близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

42-летний тренер возглавил актаусцев минувшей зимой после ухода Руслана Эсатова. При нём "Каспий" провёл четыре матча в КПЛ, в которых взял только одно очко. При этом команда ни разу не играла против лидеров чемпионата.

В следующих турах КПЛ "Каспию" предстоит сыграть против "Актобе", "Кайрата", "Тобола", "Астаны" и "Елимая".

Пиралы Алиев, тренер

©ФК "Каспий" 

На прошедшей неделе сменилось руководство в клубе. Вместо Нуртаса Кургулина в качестве директора вернулся Марат Такенов.

После четырёх туров актаусцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая "Тобол".

Добавим, что первой отставкой в КПЛ-2026 стал уход болгарина Николая Костова с поста главного тренера "Актобе".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Туркестанская обл., Туркестан   •   1/16 финала, мужчины
8 апреля 18:00   •   не начат
Туран
(Туркестан)
- : -
Елимай
(Семей)
Кто победит в основное время?
Туран
Ничья
Елимай
Проголосовало 30 человек

