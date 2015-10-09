В КПЛ может произойти вторая тренерская отставка

Главный тренер актауского "Каспия" Пиралы Алиев близок к уходу из команды, сообщает корреспондент Vesti.kz.

42-летний тренер возглавил актаусцев минувшей зимой после ухода Руслана Эсатова. При нём "Каспий" провёл четыре матча в КПЛ, в которых взял только одно очко. При этом команда ни разу не играла против лидеров чемпионата.

В следующих турах КПЛ "Каспию" предстоит сыграть против "Актобе", "Кайрата", "Тобола", "Астаны" и "Елимая".

На прошедшей неделе сменилось руководство в клубе. Вместо Нуртаса Кургулина в качестве директора вернулся Марат Такенов.

После четырёх туров актаусцы занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, по дополнительным показателям опережая "Тобол".

Добавим, что первой отставкой в КПЛ-2026 стал уход болгарина Николая Костова с поста главного тренера "Актобе".

