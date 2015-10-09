Игрок "Кайрата" оценил уровень "Астаны" и рассказал о конкуренции в составе

Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков впервые за долгое время вышел в основном составе и помог алматинцам одержать крупную победу над "Астаной" (4:0). В беседе с корреспондентом Vesti.kz хавбек рассказал, как "желто-черным" удалось добиться такого результата.

Также Садыбеков высказал свое отношение к конкуренции в составе "Кайрата".

"С первого тайма понимали, что надо играть высоко, прессинговать соперника, не давать ему играть вперед. План сработал, с помощью этого забили четыре гола. Лучшая ли игра в этом сезоне? Думаю, да. Сказались ли большие кадровые потери "Астаны"? У них многие ушли, но у них есть ребята, которые могут доставить трудности. Мое состояние? Хорошо себя чувствую, готов играть. К конкуренции отношусь нормально, наоборот это даёт рост", - отметил Адилет.

После этого успеха "Кайрат" набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Астана" с 7 баллами опустилась на пятую строчку.

Следующий матч в КПЛ команда Рафаэля Уразбахтина проведёт на выезде против "Тобола" 12 апреля.

