Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
Вчера 13:08
 

Игрок "Кайрата" оценил уровень "Астаны" и рассказал о конкуренции в составе

  Комментарии

Поделиться
©ФК "Кайрат"

Полузащитник "Кайрата" Адилет Садыбеков впервые за долгое время вышел в основном составе и помог алматинцам одержать крупную победу над "Астаной" (4:0). В беседе с корреспондентом Vesti.kz хавбек рассказал, как "желто-черным" удалось добиться такого результата. 

Поделиться

Также Садыбеков высказал свое отношение к конкуренции в составе "Кайрата". 

"С первого тайма понимали, что надо играть высоко, прессинговать соперника, не давать ему играть вперед. План сработал, с помощью этого забили четыре гола. Лучшая ли игра в этом сезоне? Думаю, да. 

Сказались ли большие кадровые потери "Астаны"? У них многие ушли, но у них есть ребята, которые могут доставить трудности. 

Мое состояние? Хорошо себя чувствую, готов играть. К конкуренции отношусь нормально, наоборот это даёт рост", - отметил Адилет. 

После этого успеха "Кайрат" набрал 10 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. "Астана" с 7 баллами опустилась на пятую строчку.

Следующий матч в КПЛ команда Рафаэля Уразбахтина проведёт на выезде против "Тобола" 12 апреля.

Кубок Казахстана по футболу 2026   •   Казахстан, Западно-Казахстанская обл., Уральск   •   1/16 финала, мужчины
8 апреля 15:00   •   не начат
Жайык
(Уральск)
- : -
Кайрат
(Алматы)
Кто победит в основное время?
Жайык
Ничья
Кайрат
Проголосовало 49 человек

Реклама

Живи спортом!