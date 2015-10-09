Бабаян "наехал" на "Кайрат" и КФФ из-за 18-летнего таланта. Прав ли он?

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян после игры с "Кайратом" уделил особое внимание фигуре 18-летнего вингера Максата Абраева, попутно раскритиковав КФФ и алматинский клуб. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, в чем была суть претензий специалиста и насколько они обоснованы.

В стартовом составе "Астаны" на матч с "Кайратом" вновь вышел 18-летний вингер Абраев - главное открытие в столичном клубе в этом сезоне. Но сам Бабаян заменил юношу уже после первого тайма.

После игры тренер заявил, что Максат вернулся в клуб из расположения сборной Казахстана U-19 в разобранном состоянии.

"Замена Абраева была вынужденная, он провел хороший матч, но у меня есть вопрос. Он вызывается в сборную U-19, он единственный игрок из этой команды, кто регулярно играет в КПЛ, забивает, отдаёт. И сборная проводит три матча за шесть дней, Абраев ни разу не выходит в основе, играют совсем другие. Мне непонятно, почему так. Мы задавали вопрос (вероятно, в адрес департамента сборных КФФ), мне сказали, что в команды U-17, U-19 и U-21 играют по философии "Кайрата", там тренеры алматинского клуба и он не подходит под стиль игры. Но тогда вопрос, почему с первой по 60-ю минуту он не подходит, а потом выходит на замену? И вообще, почему это так? Зачем его вызывать тогда? Он приехал в разобранном состоянии. К молодому таланту вот такое отношение", - заявил Григорий Константинович.

Позиция тренера понятна, он защищает своего игрока. В то же время очевиден и тот факт, что юношеские сборные Казахстана действительно во многом формируются из игроков академии "Кайрата". Но и в этом тоже есть логика.

Та самая сборная U-19, собранная из большинства игроков "Кайрата" - это возможно, лучшее и самое продуктивное поколение алматинского клуба в современной истории. Там есть сразу несколько талантов, которые в будущем смогут претендовать на вызов в национальную сборную. Именно этот костяк проводил отличный отбор на Евро, и как вы знаете имел весомые шансы пробиться в финальный турнир, если бы не обстоятельства в решающем матче с Украиной (а именно ранее удаление вратаря Шерхана Калмурзы).

Если коллектив уже максимально сыгран и даёт результат, зачем что-то менять? Кроме того, в позиции Абраева выступает безусловный лидер сборной U-19 - Азамат Туякбаев. Это игрок, который проявил себя в КПЛ ещё в прошлом году, он уже сыграл в юношеской Лиге чемпионов и даже выходил на матчи основной Лиги чемпионов. Есть ли такой международный опыт у Абраева?

Да, Максат отлично проявляет себя в нынешнем сезоне КПЛ, но надо ли было менять всю конструкцию сборной U-19 ради одного игрока, к тому же, когда есть результат? Но и стоит заметить, что Абраев своё время все-таки получил в сборной, он вышел во всех трех матчах, где сыграл как минимум по 20 минут.

И если подходить к вопросу глобально. Да, "Кайрат" влияет на юношеские сборные, но ведь надо признать, ни один из клубов в стране не занимается с молодёжью на таком уровне, как алматинцы. И затем эта же академия даёт игроков остальным клубам (в том числе "Астане"), делегирует большое количество воспитанников в национальную сборную и уже продаёт своих талантов в такие клубы, как "Челси". В то время как "Астана" долгие годы игнорировала своих воспитанников и высока вероятность, что и в этом сезоне было бы также, если бы не финансовый кризис, постигший столичный клуб.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!