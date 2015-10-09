1/4 финала Лиги чемпионов: что нужно знать о прямой трансляции в Казахстане?

На этой неделе, 7-8 апреля, пройдут первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции событий на территории Казахстана.

Все четыре игры будут показаны в прямом эфире на телеканалах Qazsport и Qazaqstan (ретрансляция будет на стриминговом-сервисе "Кинопоиск"). Причём теперь нет ранних матчей, все встречи будут начинаться в традиционное время. Но ввиду того, что Европа перешла на летнее время, теперь стартовый свисток будет не в 01:00, а в 00:00 по казахстанскому времени.

Где смотреть матчи Лиги чемпионов и кто их прокомментирует?

Во вторник, в ночь с 7 на 8 апреля, пройдут матчи "Реал Мадрид" - "Бавария" и "Спортинг" - "Арсенал".

Матч "Реал Мадрид" - "Бавария" покажет телеканал Qazsport. Его прокомментируют Ерсин Ерик и Димаш Тулегенов.

Матч "Спортинг" - "Арсенал" покажет телеканал Qazaqstan. Его прокомментирует Даулет Сейтбеков.

В среду, в ночь с 8 на 9 апреля, пройдут матчи

Матч "Барселона" - "Атлетико" покажет телеканал Qazsport. Его прокомментируют Даулет Сейтбеков и Ербол Каиров.

Матч ПСЖ - "Ливерпуль" покажет телеканал Qazaqstan. Его прокомментируют Ерсин Ерик и Маргулан Жакып.

Напомним, что ответные игры пройдут через неделю, 14-15 апреля.

