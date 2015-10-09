КПЛ
Вчера 11:05
 

КФФ приняла решение по судьям скандального матча "Ордабасы" - "Атырау"

КФФ приняла решение по судьям скандального матча "Ордабасы" - "Атырау"

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила о временном отстранении арбитров Санжара Искакова и Татьяны Сорокопудовой от работы на матчах национальных соревнований, сообщают Vesti.kz.

Позиция КФФ

Данное решение принято по итогам матча четвертого тура казахстанской премьер-лиги между "Ордабасы" и "Атырау".

Причиной для отстранения стали несколько грубых и ключевых судейских ошибок, допущенных арбитрами во время матчей. Отмечается, что данные ошибки существенно повлияли на ход и результат матча.

"Окончательное решение по их дальнейшему статусу будет принято после проведения тщательной проверки компетентными органами КФФ", - пояснили в КФФ.

Разбор матча "Ордабасы" – "Атырау" от КФФ

Сам матч прошёл 4 апреля в Шымкенте и завершился со счётом 1:1. В той встрече Санжар Искаков был главным арбитром, а Татьяна Сорокопудова работала на VAR.

6 апреля 2026 года КФФ признала ошибки судей в матче "Ордабасы" – "Атырау".

  • Гол "Атырау" на 82-й минуте признан чистым. Первоначально судья и ассистент засчитали взятие ворот, однако вмешательство VAR оказалось ошибочным, как и последующая отмена из-за офсайда;
  • Пенальти в пользу "Ордабасы" на седьмой добавленной минуте признан неверным. VAR не вмешался, несмотря на отсутствие нарушения в борьбе за мяч в штрафной площади;
  • Удаление полузащитника "Ордабасы" Зикрилло Султаниязова также признано ошибочным. В эпизоде с попаданием рукой в лицо сопернику правильным решением должна была быть жёлтая карточка.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

