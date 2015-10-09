КФФ приняла решение по судьям скандального матча "Ордабасы" - "Атырау"

Казахстанская федерация футбола (КФФ) объявила о временном отстранении арбитров Санжара Искакова и Татьяны Сорокопудовой от работы на матчах национальных соревнований, сообщают Vesti.kz.

Позиция КФФ

Данное решение принято по итогам матча четвертого тура казахстанской премьер-лиги между "Ордабасы" и "Атырау".

Причиной для отстранения стали несколько грубых и ключевых судейских ошибок, допущенных арбитрами во время матчей. Отмечается, что данные ошибки существенно повлияли на ход и результат матча.

"Окончательное решение по их дальнейшему статусу будет принято после проведения тщательной проверки компетентными органами КФФ", - пояснили в КФФ.

Разбор матча "Ордабасы" – "Атырау" от КФФ

Сам матч прошёл 4 апреля в Шымкенте и завершился со счётом 1:1. В той встрече Санжар Искаков был главным арбитром, а Татьяна Сорокопудова работала на VAR.

6 апреля 2026 года КФФ признала ошибки судей в матче "Ордабасы" – "Атырау".

Гол "Атырау" на 82-й минуте признан чистым. Первоначально судья и ассистент засчитали взятие ворот, однако вмешательство VAR оказалось ошибочным, как и последующая отмена из-за офсайда;

Пенальти в пользу "Ордабасы" на седьмой добавленной минуте признан неверным. VAR не вмешался, несмотря на отсутствие нарушения в борьбе за мяч в штрафной площади;

Удаление полузащитника "Ордабасы" Зикрилло Султаниязова также признано ошибочным. В эпизоде с попаданием рукой в лицо сопернику правильным решением должна была быть жёлтая карточка.

