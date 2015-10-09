КПЛ
4 апреля 16:58
 

Японский новичок принёс первую победу клубу КПЛ

Павлодарский "Иртыш" обыграл усть-каменогорский "Алтай" в 4-м туре футбольной казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 36-й минуте забил японский новичок хозяев поля Юши Шимамура. При этом гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления Дмитрия Шмидта на 90+1-й минуте. 

"Иртыш" по-прежнему не знает поражений. Для павлодарцев это первая победа при трёх ничьих. "Алтай" ещё не побеждал в новом сезоне КПЛ, усть-каменогорцы потерпели второе поражение при двух ничейных результатах.

В следующем туре "Алтай" примет дома "Улытау" (11 апреля), а "Иртыш" сыграет на выезде с "Окжетпесом" (12 апреля).


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Кызылординская обл., Кызылорда   •   Тур 4, мужчины
4 апреля 18:00   •   закончен
Кайсар
0:0
Кызылжар
Кто победит в основное время?
Кайсар

42%

Ничья

37%

Кызылжар

21%

Проголосовало 19 человек

