Японский новичок принёс первую победу клубу КПЛ

Павлодарский "Иртыш" обыграл усть-каменогорский "Алтай" в 4-м туре футбольной казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Павлодаре и завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 36-й минуте забил японский новичок хозяев поля Юши Шимамура. При этом гости заканчивали матч в меньшинстве после удаления Дмитрия Шмидта на 90+1-й минуте.

"Иртыш" по-прежнему не знает поражений. Для павлодарцев это первая победа при трёх ничьих. "Алтай" ещё не побеждал в новом сезоне КПЛ, усть-каменогорцы потерпели второе поражение при двух ничейных результатах.

В следующем туре "Алтай" примет дома "Улытау" (11 апреля), а "Иртыш" сыграет на выезде с "Окжетпесом" (12 апреля).

