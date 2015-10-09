Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
4 апреля 22:09
 

"Актобе" официально представил ещё одного тренера

  Комментарии

Поделиться
49-летний словак Мартин Руснак вошёл в тренерский штаб футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

Поделиться

Тренер с лицензией PRO работал фитнес-тренером в сборных Словакии и Кыргызстана, а также в братиславском "Словане".

В "Актобе" Руснак будет помогать своему соотечественнику и новому главному тренеру Штефану Тарковичу в вопросах физической подготовки команды. Последний, как известно, сменил на своём посту болгарина Николая Костова.

"Актобе" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав три очка после трёх матчей. Следующую игру в КПЛ "красно-белые" проведут на выезде с "Улытау" 5 апреля. Начало - в 15:00.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Улытауская обл., Жезказган   •   Тур 4, мужчины
Вчера 15:00   •   закончен
Улытау
(Жезказган)
1:1
Актобе
(Актобе)
Кто победит в основное время?
Улытау

4%

Ничья

13%

Актобе

83%

Проголосовало 23 человек

Реклама

Живи спортом!