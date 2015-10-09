"Актобе" официально представил ещё одного тренера

49-летний словак Мартин Руснак вошёл в тренерский штаб футбольного клуба "Актобе", передают Vesti.kz.

Тренер с лицензией PRO работал фитнес-тренером в сборных Словакии и Кыргызстана, а также в братиславском "Словане".

В "Актобе" Руснак будет помогать своему соотечественнику и новому главному тренеру Штефану Тарковичу в вопросах физической подготовки команды. Последний, как известно, сменил на своём посту болгарина Николая Костова.

"Актобе" занимает десятое место в турнирной таблице, набрав три очка после трёх матчей. Следующую игру в КПЛ "красно-белые" проведут на выезде с "Улытау" 5 апреля. Начало - в 15:00.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!