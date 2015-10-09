"Кайсар" и "Кызылжар" разошлись миром в 4-м туре КПЛ

Кызылординский "Кайсар" и петропавловский "Кызылжар" не смогли определить сильнейшего в 4-м туре футбольной казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Кызылорде и завершилась со счётом 0:0.

После этой ничьей "Кызылжар" с пятью очками занимает промежуточное восьмое место в турнирной таблице, тогда как "Кайсар" с тремя очками находится на 11-й позиции. При этом кызылординцы ещё не выигрывали в новом сезоне КПЛ.

Следующую игру "Кайсар" проведёт на выезде с "Атырау" (11 апреля), а "Кызылжар" примет на своём поле "Женис" (12 апреля).

Ранее в других матчах 4-го тура "Иртыш" обыграл "Алтай", а "Елимай" одержал победу над "Тоболом".

