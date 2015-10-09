Гол казахстанского форварда решил судьбу матча "Елимай" - "Тобол"

"Елимай" одержал победу над "Тоболом" в 4-м туре футбольной казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Семее и завершилась со счётом 1:0. Решающий гол с пенальти на 75-й минуте забил казахстанский нападающий Роман Муртазаев.

Для "Елимая", ещё не проигрывавшего в новом сезоне КПЛ, это вторая победа при двух ничейных результатах. "Тобол", не знающий победы, потерпел третье поражение при одной ничьей.

В следующем туре "Елимай" сыграет на выезде с "Жетысу", а "Тобол" примет на своём поле "Кайрат". Обе игры пройдут 12 апреля.

