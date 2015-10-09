Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

КПЛ
4 апреля 21:10
 

Драмой и удалениями закончился матч "Ордабасы"- "Атырау" в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Драмой и удалениями закончился матч "Ордабасы"- "Атырау" в КПЛ ©ФК "Атырау"

"Ордабасы" избежал поражения от "Атырау" в 4-м туре футбольной казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Поделиться

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счётом 1:1.

В составе "нефтяников" гол забил Константин Дорофеев (20-я минута). Шымкентцы отыгрались после гола Эльхана Астанова с пенальти на 90+11-й минуте.

При этом у "Атырау" на 90+13-й минуте красную карточку получил Ринат Джуматов, а на 90+14-й минуте у "Ордабасы" был удалён Зикрилло Султаниязов.

"Ордабасы", набрав восемь очков, занимает второе место в турнирной таблице. "Атырау", в свою очередь, располагается на девятой строчке с четырьмя баллами. 

В следующем туре "Атырау" примет "Кайсар", а "Ордабасы" сыграет на выезде с "Астаной". Оба матча запланированы на 11 апреля.

Ранее в других играх 4-го тура "Иртыш" обыграл "Алтай", "Елимай" одержал победу над "Тоболом", а "Кайсар" и "Кызылжар" разошлись миром.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2026"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 4 3 1 0 6-0 10
2 Елимай 4 2 2 0 7-3 8
3 Ордабасы 4 2 2 0 7-3 8
4 Окжетпес 4 2 2 0 7-4 8
5 Астана 4 2 1 1 6-5 7
6 Иртыш 4 1 3 0 6-5 6
7 Кызылжар 4 1 2 1 4-4 5
8 Улытау 4 1 2 1 3-3 5
9 Жетысу 4 1 2 1 4-6 5
10 Атырау 4 0 4 0 2-2 4
11 Актобе 4 1 1 2 6-7 4
12 Женис 4 0 3 1 2-4 3
13 Кайсар 4 0 3 1 1-3 3
14 Алтай УК 4 0 2 2 1-3 2
15 Каспий 4 0 1 3 2-6 1
16 Тобол 4 0 1 3 3-9 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Премьер-Лига Казахстана 2026   •   Казахстан, Алматы   •   Тур 4, мужчины
Вчера 18:00   •   закончен
Кайрат
(Алматы)
4:0
Астана
(Астана)
Кто победит в основное время?
Кайрат

55%

Ничья

21%

Астана

24%

Проголосовало 153 человек

Реклама

Живи спортом!