Драмой и удалениями закончился матч "Ордабасы"- "Атырау" в КПЛ

"Ордабасы" избежал поражения от "Атырау" в 4-м туре футбольной казахстанской премьер-лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счётом 1:1.

В составе "нефтяников" гол забил Константин Дорофеев (20-я минута). Шымкентцы отыгрались после гола Эльхана Астанова с пенальти на 90+11-й минуте.

При этом у "Атырау" на 90+13-й минуте красную карточку получил Ринат Джуматов, а на 90+14-й минуте у "Ордабасы" был удалён Зикрилло Султаниязов.

"Ордабасы", набрав восемь очков, занимает второе место в турнирной таблице. "Атырау", в свою очередь, располагается на девятой строчке с четырьмя баллами.

В следующем туре "Атырау" примет "Кайсар", а "Ордабасы" сыграет на выезде с "Астаной". Оба матча запланированы на 11 апреля.

Ранее в других играх 4-го тура "Иртыш" обыграл "Алтай", "Елимай" одержал победу над "Тоболом", а "Кайсар" и "Кызылжар" разошлись миром.

