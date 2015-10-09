Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Вчера 11:40
 

  Комментарии

Поделиться
"Реал" решил заменить легендарного игрока на таланта "Баварии" ©Depositphotos/Musiu0

Мадридский "Реал" рассматривает защитника мюнхенской "Баварии" и сборной Хорватии Йосипа Станишича как потенциальную замену капитану Дани Карвахалю, передают Vesti.kz.

Поделиться

Поиск преемника легенды

В "королевском клубе" активно обсуждается возможный уход испанца — одного из ключевых игроков команды последних лет. Он оставит серьёзную брешь на правом фланге обороны, которую руководство стремится закрыть уже к следующему сезону.

Как сообщает Fichajes, Станишич рассматривается как один из приоритетных кандидатов благодаря своей универсальности и надёжности. В "Реале" особенно отмечают его умение принимать решения и выступления в матчах Лиги чемпионов УЕФА.

Предполагается, что в случае перехода хорват будет конкурировать за место в стартовом составе с англичанином Трентом Александер-Арнольдом.

Сложности переговоров

Переговоры с "Баварией" обещают быть непростыми. Немецкий клуб не намерен расставаться с защитником, считая его важной частью долгосрочного проекта. Контракт Станишича рассчитан до июня 2029 года, что усиливает позиции мюнхенцев.


В "Реале" понимают, что даже предложение в размере 40–45 миллионов евро может оказаться недостаточным для начала переговоров, несмотря на оценку игрока в 35 миллионов по данным Transfermarkt.

Статистика Станишича в текущем сезоне

26-летний Станишич является воспитанником "Баварии". В текущем сезоне он провёл 31 матч, забил три гола и отдал семь результативных передач.

Наследие Карвахаля

Дани Карвахаль — действующий капитан "Реала" и один из самых титулованных игроков в истории клуба и мирового футбола. За карьеру он завоевал более 25 трофеев, включая:

  • 6 побед в Лиге чемпионов
  • 4 титула Ла Лиги
  • 5 Клубных чемпионатов мира
  • победу на чемпионате Европы 2024 в составе сборной Испании

В "Реале" готовы приложить максимум усилий для подписания Станишича, если тренерский штаб окончательно утвердит его в качестве ключевого элемента будущей перестройки команды.

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
Сегодня 00:00   •   идёт
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бавария
Проголосовало 1632 человек

Реклама

Живи спортом!