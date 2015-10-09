"Реал" решил заменить легендарного игрока на таланта "Баварии"

Мадридский "Реал" рассматривает защитника мюнхенской "Баварии" и сборной Хорватии Йосипа Станишича как потенциальную замену капитану Дани Карвахалю, передают Vesti.kz.
Поиск преемника легенды
В "королевском клубе" активно обсуждается возможный уход испанца — одного из ключевых игроков команды последних лет. Он оставит серьёзную брешь на правом фланге обороны, которую руководство стремится закрыть уже к следующему сезону.
Как сообщает Fichajes, Станишич рассматривается как один из приоритетных кандидатов благодаря своей универсальности и надёжности. В "Реале" особенно отмечают его умение принимать решения и выступления в матчах Лиги чемпионов УЕФА.
Предполагается, что в случае перехода хорват будет конкурировать за место в стартовом составе с англичанином Трентом Александер-Арнольдом.
Сложности переговоров
Переговоры с "Баварией" обещают быть непростыми. Немецкий клуб не намерен расставаться с защитником, считая его важной частью долгосрочного проекта. Контракт Станишича рассчитан до июня 2029 года, что усиливает позиции мюнхенцев.
В "Реале" понимают, что даже предложение в размере 40–45 миллионов евро может оказаться недостаточным для начала переговоров, несмотря на оценку игрока в 35 миллионов по данным Transfermarkt.
Статистика Станишича в текущем сезоне
26-летний Станишич является воспитанником "Баварии". В текущем сезоне он провёл 31 матч, забил три гола и отдал семь результативных передач.
Наследие Карвахаля
Дани Карвахаль — действующий капитан "Реала" и один из самых титулованных игроков в истории клуба и мирового футбола. За карьеру он завоевал более 25 трофеев, включая:
- 6 побед в Лиге чемпионов
- 4 титула Ла Лиги
- 5 Клубных чемпионатов мира
- победу на чемпионате Европы 2024 в составе сборной Испании
В "Реале" готовы приложить максимум усилий для подписания Станишича, если тренерский штаб окончательно утвердит его в качестве ключевого элемента будущей перестройки команды.
