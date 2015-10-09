Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Лига чемпионов
Вчера 19:09
 

В "Атлетико" придумали, как остановить звёзд "Барселоны"

  Комментарии

Поделиться
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" подготовил специальный план, чтобы остановить ключевых игроков соперника – Педри и Ламина Ямаля, передают Vesti.kz

Поделиться

По информации El Nacional, основная задача – лишить их пространства и времени на принятие решений.

Педри будут плотно опекать на протяжении всего матча, не давая ему свободно принимать мяч и разворачивать атаки. Любое его действие планируют сразу встречать давлением.

С Ямалем подход ещё жёстче. После последней встречи стало ясно, что одного защитника недостаточно, поэтому "Атлетико" будет страховать фланг – к правому защитнику регулярно будет подключаться центральный, создавая численное преимущество.

Ожидается, что против молодого вингера будут играть максимально плотно и агрессивно.

В Узбекистане отреагировали на трансфер казахстанского вундеркинда в "Барселону"

Отметим, что первый матч 1/4 финала ЛЧ пройдёт в ночь с 8 на 9 апреля на поле "Барселоны", а ответная встреча состоится с 14 на 15 апреля в Мадриде.

Ранее стало известно, что Ямаль повлиял на кадровые решения "Барселоны" и фактически определил судьбу своего конкурента.

Реклама

Живи спортом!