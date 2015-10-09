В "Атлетико" придумали, как остановить звёзд "Барселоны"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне перед матчем Лиги чемпионов против "Барселоны" подготовил специальный план, чтобы остановить ключевых игроков соперника – Педри и Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, основная задача – лишить их пространства и времени на принятие решений.

Педри будут плотно опекать на протяжении всего матча, не давая ему свободно принимать мяч и разворачивать атаки. Любое его действие планируют сразу встречать давлением.

С Ямалем подход ещё жёстче. После последней встречи стало ясно, что одного защитника недостаточно, поэтому "Атлетико" будет страховать фланг – к правому защитнику регулярно будет подключаться центральный, создавая численное преимущество.

Ожидается, что против молодого вингера будут играть максимально плотно и агрессивно.

Отметим, что первый матч 1/4 финала ЛЧ пройдёт в ночь с 8 на 9 апреля на поле "Барселоны", а ответная встреча состоится с 14 на 15 апреля в Мадриде.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!