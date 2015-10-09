Англия
Сегодня 13:15
 

"Ливерпуль" получил усиление на 145 миллионов перед матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов

"Ливерпуль" получил усиление на 145 миллионов перед матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов

Накануне ключевого матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" получил важную новость, которая может серьёзно повлиять на исход противостояния с "Пари Сен-Жерменом", передают Vesti.kz

Накануне ключевого матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" получил важную новость, которая может серьёзно повлиять на исход противостояния с "Пари Сен-Жерменом", передают Vesti.kz

В строй возвращается один из самых дорогих игроков мерсисайдской команды – Александер Исак.

Шведский нападающий, который стоил 145 миллионов евро, восстановился после травмы и уже близок к возвращению на поле.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Исак может попасть в заявку на матч четвертьфинала и даже выйти на поле.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию, дав понять, что окончательное решение будет зависеть от состояния игрока:

"Сейчас ситуация такова, что я надеюсь – опять же, надеюсь – что он будет доступен в среду на матч с "ПСЖ" в четвертьфинале Лиги чемпионов", – цитирует наставника клубный сайт.  

Исак не выходил на поле с декабря – последний раз он играл против "Тоттенхэма", где получил повреждение. С тех пор форвард проходил длительное восстановление.

Несмотря на то, что его статистика в этом сезоне пока не впечатляет – 3 гола и 1 ассист в 16 матчах – в "Ливерпуле" рассчитывают, что именно он сможет добавить вариативности в атаке и усилить давление на оборону соперника в решающий момент сезона.

Отметим, что уже сегодня, в ночь с 8 на 9 апреля, "ПСЖ" в родных стенах проведёт первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Начало встречи – в 00:00 по времени Астаны.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 8 8 0 0 23-4 24
2 Бавария 8 7 0 1 22-8 21
3 Ливерпуль 8 6 0 2 20-8 18
4 Тоттенхэм Хотспур 8 5 2 1 17-7 17
5 Барселона 8 5 1 2 22-14 16
6 Челси 8 5 1 2 17-10 16
7 Спортинг Л 8 5 1 2 17-11 16
8 Манчестер Сити 8 5 1 2 15-9 16
9 Реал М 8 5 0 3 21-12 15
10 Интер 8 5 0 3 15-7 15
11 ПСЖ 8 4 2 2 21-11 14
12 Ньюкасл Юнайтед 8 4 2 2 17-7 14
13 Ювентус 8 3 4 1 14-10 13
14 Атлетико М 8 4 1 3 17-15 13
15 Аталанта 8 4 1 3 10-10 13
16 Байер 8 3 3 2 13-14 12
17 Боруссия-09 Д 8 3 2 3 19-17 11
18 Олимпиакос 8 3 2 3 10-14 11
19 Брюгге 8 3 1 4 15-17 10
20 Галатасарай 8 3 1 4 9-11 10
21 Монако ФК 8 2 4 2 8-14 10
22 Карабах 8 3 1 4 13-21 10
23 Буде-Глимт 8 2 3 3 14-15 9
24 Бенфика 8 3 0 5 10-12 9
25 Марсель Олимпик 8 3 0 5 11-14 9
26 Пафос 8 2 3 3 8-11 9
27 Юнион Сент-Жилуаз 8 3 0 5 8-17 9
28 ПСВ Эйндховен 8 2 2 4 16-16 8
29 Атлетик 8 2 2 4 9-14 8
30 Наполи 8 2 2 4 9-15 8
31 Копенгаген 8 2 2 4 12-21 8
32 Аякс 8 2 0 6 8-21 6
33 Айнтрахт Фр 8 1 1 6 10-21 4
34 Славия П 8 0 3 5 5-19 3
35 Вильярреал 8 0 1 7 5-18 1
36 Кайрат 8 0 1 7 7-22 1

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 108 человек

