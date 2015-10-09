"Ливерпуль" получил усиление на 145 миллионов перед матчем с ПСЖ в Лиге чемпионов

Накануне ключевого матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" получил важную новость, которая может серьёзно повлиять на исход противостояния с "Пари Сен-Жерменом", передают Vesti.kz.

В строй возвращается один из самых дорогих игроков мерсисайдской команды – Александер Исак.

Шведский нападающий, который стоил 145 миллионов евро, восстановился после травмы и уже близок к возвращению на поле.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Исак может попасть в заявку на матч четвертьфинала и даже выйти на поле.

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал ситуацию, дав понять, что окончательное решение будет зависеть от состояния игрока:

"Сейчас ситуация такова, что я надеюсь – опять же, надеюсь – что он будет доступен в среду на матч с "ПСЖ" в четвертьфинале Лиги чемпионов", – цитирует наставника клубный сайт.

Исак не выходил на поле с декабря – последний раз он играл против "Тоттенхэма", где получил повреждение. С тех пор форвард проходил длительное восстановление.

Несмотря на то, что его статистика в этом сезоне пока не впечатляет – 3 гола и 1 ассист в 16 матчах – в "Ливерпуле" рассчитывают, что именно он сможет добавить вариативности в атаке и усилить давление на оборону соперника в решающий момент сезона.

Отметим, что уже сегодня, в ночь с 8 на 9 апреля, "ПСЖ" в родных стенах проведёт первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Ливерпуля". Начало встречи – в 00:00 по времени Астаны.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!