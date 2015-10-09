Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Франция
Вчера 13:30
 

Победитель Лиги чемпионов решился на смену в тренерском штабе

  Комментарии

Поделиться
Победитель Лиги чемпионов решился на смену в тренерском штабе Луис Энрике. ©ФК "Пари Сен-Жермен"

Во французском "Пари Сен-Жермен" произошли изменения в тренерском штабе — клуб сменил специалиста, отвечающего за работу с вратарями, передают Vesti.kz.

Во французском "Пари Сен-Жермен" произошли изменения в тренерском штабе — клуб сменил специалиста, отвечающего за работу с вратарями, передают Vesti.kz.

Перестановки в штабе

По информации RMC Sport, в марте в команду наставника парижан Луиса Энрике вошёл новый тренер вратарей.

Прежний специалист, Борха Альварес, выбыл из рабочего процесса из-за травмы колена — он уже несколько недель не участвует в тренировках и не присутствует на предматчевых разминках.

Новый специалист

Его место занял Валентен Худу, который будет работать совместно с Николя Кузен.

Отмечается, что Худу хорошо знаком с системой клуба — ранее он трудился в академии ПСЖ, в том числе с командой U19. В свою очередь, в структуре академии его заменил Марк Деларош.

Текущие успехи клуба

ПСЖ является действующим победителем всех внутренних турниров Франции, а также обладателем Лиги чемпионов УЕФА.

После 27 туров команда набрала 63 очка и уверенно лидирует в Лиге 1.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 27 20 3 4 61-23 63
2 Ланс 28 19 2 7 54-27 59
3 Лилль 28 15 5 8 45-34 50
4 Марсель Олимпик 28 15 4 9 55-37 49
5 Монако ФК 28 15 4 9 49-39 49
6 Лион 28 14 6 8 41-29 48
7 Ренн Стад 28 13 8 7 47-40 47
8 Страсбур 28 12 7 9 46-34 43
9 Лорьян 28 9 11 8 38-42 38
10 Тулуза 28 10 7 11 39-35 37
11 Брест 28 10 6 12 37-43 36
12 Анже 28 9 6 13 24-37 33
13 Париж 28 7 11 10 33-44 32
14 Гавр 28 6 10 12 23-36 28
15 Ницца Олимпик 28 7 6 15 33-55 27
16 Осер 28 5 8 15 23-37 23
17 Нант 27 4 6 17 24-45 18
18 Метц 28 3 6 19 25-60 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Франция, Париж   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
ПСЖ
(Париж)
- : -
Ливерпуль
(Ливерпуль)
Кто победит в основное время?
ПСЖ
Ничья
Ливерпуль
Проголосовало 55 человек

Реклама

Живи спортом!