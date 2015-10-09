Победитель Лиги чемпионов решился на смену в тренерском штабе

Во французском "Пари Сен-Жермен" произошли изменения в тренерском штабе — клуб сменил специалиста, отвечающего за работу с вратарями, передают Vesti.kz.

Перестановки в штабе

По информации RMC Sport, в марте в команду наставника парижан Луиса Энрике вошёл новый тренер вратарей.

Прежний специалист, Борха Альварес, выбыл из рабочего процесса из-за травмы колена — он уже несколько недель не участвует в тренировках и не присутствует на предматчевых разминках.

Новый специалист

Его место занял Валентен Худу, который будет работать совместно с Николя Кузен.

Отмечается, что Худу хорошо знаком с системой клуба — ранее он трудился в академии ПСЖ, в том числе с командой U19. В свою очередь, в структуре академии его заменил Марк Деларош.

Текущие успехи клуба

ПСЖ является действующим победителем всех внутренних турниров Франции, а также обладателем Лиги чемпионов УЕФА.

После 27 туров команда набрала 63 очка и уверенно лидирует в Лиге 1.

