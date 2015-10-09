В Узбекистане отреагировали на трансфер казахстанского вундеркинда в "Барселону"

Узбекистанский портал Daryo.sport прокомментировал переход 15-летнего казахстанского вундеркинда Карима Мендиканова в каталонскую "Барселону", сообщают Vesti.kz.

"15-летний казахстанский футболист Карим Мендиканов продолжит карьеру в испанском клубе "Барселона". Казахстанский вингер 2011 года рождения официально подписал контракт с каталонцами и присоединится к команде со следующего сезона. Мендиканов приехал в Испанию в 2022 году и обучался в системе каталонского футбола. В прошлом сезоне он дебютировал в региональной лиге в составе клуба "Серданьола", а в начале текущего сезона перешел в команду "Сан-Кугат", став её лидером. Футболист, выступающий на позиции правого вингера, привлек внимание скаутов нескольких клубов испанской Ла Лиги своей скоростью, дриблингом и голевыми передачами", — пишет источник.

О переходе Мендиканова в "Барселону" стало известно в начале апреля. Он стал первым казахстанцем в истории каталонского клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!