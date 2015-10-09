Испания
Вчера 07:37
 

В Узбекистане отреагировали на трансфер казахстанского вундеркинда в "Барселону"

В Узбекистане отреагировали на трансфер казахстанского вундеркинда в "Барселону"

Узбекистанский портал Daryo.sport прокомментировал переход 15-летнего казахстанского вундеркинда Карима Мендиканова в каталонскую "Барселону", сообщают Vesti.kz.

Узбекистанский портал Daryo.sport прокомментировал переход 15-летнего казахстанского вундеркинда Карима Мендиканова в каталонскую "Барселону", сообщают Vesti.kz.

"Арсенал" сделал предложение звезде "Барселоны" и получил ответ
Вчера 09:56  
КФФ приняла решение по судьям скандального матча "Ордабасы" - "Атырау"
Вчера 11:05  
"Реал" решил заменить легендарного игрока на таланта "Баварии"
Вчера 11:40  
"Тобол" - "Кайрат": расписание 5-го тура КПЛ-2026
Вчера 12:50  

"15-летний казахстанский футболист Карим Мендиканов продолжит карьеру в испанском клубе "Барселона".

Казахстанский вингер 2011 года рождения официально подписал контракт с каталонцами и присоединится к команде со следующего сезона.

Мендиканов приехал в Испанию в 2022 году и обучался в системе каталонского футбола. В прошлом сезоне он дебютировал в региональной лиге в составе клуба "Серданьола", а в начале текущего сезона перешел в команду "Сан-Кугат", став её лидером. Футболист, выступающий на позиции правого вингера, привлек внимание скаутов нескольких клубов испанской Ла Лиги своей скоростью, дриблингом и голевыми передачами", — пишет источник.


О переходе Мендиканова в "Барселону" стало известно в начале апреля. Он стал первым казахстанцем в истории каталонского клуба.

"Барселона" подписала 18-летнего сына легендарного форварда

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Барселона   •   1/4 финала, мужчины
9 апреля 00:00   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетико М
Проголосовало 42 человек

