"Арсенал" сделал предложение звезде "Барселоны" и получил ответ

Лондонский "Арсенал" нацелился на испанского полузащитника каталонской "Барселоны" Дани Ольмо и уже предпринимает попытки убедить игрока сменить клуб летом, передают Vesti.kz.

Инициатива Артеты

Как сообщает Fichajes, главный тренер "канониров" Микель Артета ищет усиление для атакующей линии, стремясь добавить команде креативности и остроты.

В "Арсенале" рассматривают Ольмо как идеального кандидата на роль одного из лидеров в полузащите, особенно на фоне возможных изменений в составе, включая потенциальную потерю норвежца Мартина Эдегора.

Попытка трансфера и позиция игрока

Спортивные руководители клуба уже пытались воспользоваться ситуацией, при которой Ольмо не всегда стабильно выходит в стартовом составе "Барселоны", и сделали предложение по игроку.

Однако сам футболист на данном этапе продемонстрировал приверженность каталонскому клубу и отклонил варианты с уходом.

Тем не менее интерес со стороны английского клуба сохраняется — скауты "Арсенала" продолжают следить за ситуацией, рассчитывая на возможные изменения в ходе длительного трансферного окна.

Возможная сумма сделки

Контракт Ольмо с "Барселоной" рассчитан до июня 2030 года, однако предложение в районе 60 миллионов евро может заставить стороны вернуться к переговорам.

Карьера и статистика

Испанец присоединился к каталонскому клубу в 2024 году, перейдя из немецкого "РБ Лейпцига" за 55 миллионов евро. Ранее он также выступал за загребское "Динамо".

В сезоне-2025/2026 Ольмо провёл 39 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами и восемью результативными передачами.

