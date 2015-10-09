Испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль вмешался в кадровую политику клуба, настояв на сохранении в составе шведского футболиста Руни Бардагжи, передают Vesti.kz.
Позиция Ямаля
По информации El Nacional, молодой испанец обратился к руководству "сине-гранатовых" с просьбой не расставаться со шведским вингером. При этом сам Ямаль нацелен на долгосрочное изменение своей роли — он хочет сместиться в центральную зону атаки и видит в этом своё будущее.
Сообщается, что набирающий влияние футболист полностью уверен в своей позиции и не сомневается в необходимости такого шага.
Влияние на трансферные планы
Решение Ямаля может повлиять и на трансферную стратегию клуба. В частности, подобный сценарий способен заблокировать возможный переход нападающего мадридского "Атлетико" - чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Хулиана Альвареса.
Конкурент по позиции
Бардагжи присоединился к "Барселоне" перед началом текущего сезона, перейдя из датского "Копенгагена" за 2,5 миллиона евро.
Примечательно, что 20-летний швед является прямым конкурентом Ямаля — оба футболиста предпочитают действовать на правом фланге атаки. Однако испанец, согласно источнику, планирует в будущем изменить свою роль на поле и уступить позицию Руни.
Статистика и стоимость
В текущем сезоне Бардагжи провёл 22 матча, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 15 миллионов евро.
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
