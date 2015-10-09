Испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль вмешался в кадровую политику клуба, настояв на сохранении в составе шведского футболиста Руни Бардагжи, передают Vesti.kz.

Позиция Ямаля

По информации El Nacional, молодой испанец обратился к руководству "сине-гранатовых" с просьбой не расставаться со шведским вингером. При этом сам Ямаль нацелен на долгосрочное изменение своей роли — он хочет сместиться в центральную зону атаки и видит в этом своё будущее.

Сообщается, что набирающий влияние футболист полностью уверен в своей позиции и не сомневается в необходимости такого шага.

Влияние на трансферные планы

Решение Ямаля может повлиять и на трансферную стратегию клуба. В частности, подобный сценарий способен заблокировать возможный переход нападающего мадридского "Атлетико" - чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Конкурент по позиции

Бардагжи присоединился к "Барселоне" перед началом текущего сезона, перейдя из датского "Копенгагена" за 2,5 миллиона евро.

Статистика и стоимость

Примечательно, что 20-летний швед является прямым конкурентом Ямаля — оба футболиста предпочитают действовать на правом фланге атаки. Однако испанец, согласно источнику, планирует в будущем изменить свою роль на поле и уступить позицию Руни.

В текущем сезоне Бардагжи провёл 22 матча, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 15 миллионов евро.

"Реал" разгромно проиграл "Барселоне" в чемпионате Испании

