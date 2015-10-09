Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:

Реклама

Испания
Вчера 17:06
 

Ямаль поговорил с "Барселоной" и решил судьбу своего конкурента

  Комментарии

Поделиться
Ямаль поговорил с "Барселоной" и решил судьбу своего конкурента Ламин Ямаль. ©ФК "Барселона"

Испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль вмешался в кадровую политику клуба, настояв на сохранении в составе шведского футболиста Руни Бардагжи, передают Vesti.kz.

Поделиться

Испанский вингер каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль вмешался в кадровую политику клуба, настояв на сохранении в составе шведского футболиста Руни Бардагжи, передают Vesti.kz.

Продолжение
Позиция Ямаля

По информации El Nacional, молодой испанец обратился к руководству "сине-гранатовых" с просьбой не расставаться со шведским вингером. При этом сам Ямаль нацелен на долгосрочное изменение своей роли — он хочет сместиться в центральную зону атаки и видит в этом своё будущее.

Сообщается, что набирающий влияние футболист полностью уверен в своей позиции и не сомневается в необходимости такого шага.

Влияние на трансферные планы

Решение Ямаля может повлиять и на трансферную стратегию клуба. В частности, подобный сценарий способен заблокировать возможный переход нападающего мадридского "Атлетико" - чемпиона мира 2022 года в составе сборной Аргентины Хулиана Альвареса.

Конкурент по позиции

Бардагжи присоединился к "Барселоне" перед началом текущего сезона, перейдя из датского "Копенгагена" за 2,5 миллиона евро.


Примечательно, что 20-летний швед является прямым конкурентом Ямаля — оба футболиста предпочитают действовать на правом фланге атаки. Однако испанец, согласно источнику, планирует в будущем изменить свою роль на поле и уступить позицию Руни.

Статистика и стоимость

В текущем сезоне Бардагжи провёл 22 матча, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет около 15 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 30 22 3 5 64-28 69
3 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 30 11 8 11 46-45 41
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
10 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Валенсия 30 9 8 13 34-45 35
13 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
14 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
15 Алавес 30 8 8 14 32-43 32
16 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
17 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
18 Эльче 30 6 11 13 38-47 29
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   1/4 финала, мужчины
8 апреля 00:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Бавария
Бавария
(Мюнхен)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Бавария
Проголосовало 763 человек

Реклама

Живи спортом!