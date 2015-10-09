В "Барселоне" готовят секретное оружие к решающим матчам

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг всё ближе к возвращению на поле после травмы, которую он получил 26 февраля на тренировке, передают Vesti.kz.

Тогда у нидерландца диагностировали повреждение дистального бицепса правой ноги, а сроки восстановления оценивались примерно в пять–шесть недель.

Этот период как раз подходит к концу в начале апреля, и в клубе уже планируют его постепенное возвращение.

По информации Foot Mеrcato, тренерский штаб "Барселоны" хочет выпустить де Йонга в ближайшем матче чемпионата против "Эспаньола". Даже если он сыграет совсем немного, главная задача – дать ему почувствовать игровой ритм и аккуратно вернуть в состав без риска повторной травмы.

В клубе понимают, что впереди у команды ключевой отрезок сезона – борьба за чемпионство и решающие матчи в Лиге чемпионов. Именно поэтому возвращение де Йонга рассматривают не просто как хорошую новость, а как важный стратегический шаг.

Ожидается, что полузащитник сможет набрать форму и уже быть полностью готовым к ответному матчу Лиги чемпионов против "Атлетико", который состоится в ночь с 14 на 15 апреля в Мадриде.

Отметим, что де Йонг выступает за "Барселону" с 2019 года и за это время стал одним из ключевых игроков в центре поля. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании сезона-2022/23, дважды завоевал Кубок Испании (2020/21 и 2024/25), а также три раза стал обладателем Суперкубка Испании (2023, 2025 и 2026).

