Англия
Вчера 15:05
 

"Манчестер Юнайтед" объявил о контракте с игроком за 87 миллионов

"Манчестер Юнайтед" продлил соглашение с защитником сборной Англии Харри Магуайром, закрепив его в клубе до 2027 года, передают Vesti.kz.

Продолжение
Новый контракт

Английский центрбек подписал новое соглашение, рассчитанное до июня 2027 года, с опцией продления ещё на один сезон. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

"Представлять "Манчестер Юнайтед" — высшая честь. Это ответственность, которая заставляет меня и мою семью гордиться каждый божий день. Я рад продлить свой путь в этом невероятном клубе как минимум до восьми сезонов и продолжать играть перед нашими особыми болельщиками, чтобы вместе создавать более удивительные моменты.

Вы можете почувствовать амбиции и потенциал этой захватывающей команды. Решимость во всём клубе бороться за крупные трофеи очевидна для всех, уверен, наши лучшие моменты вместе ещё впереди", — цитирует слова Магуайра пресс-служба МЮ.

Путь в клубе

Магуайр присоединился к "красным дьяволам" в 2019 году, перейдя из "Лестер Сити" за 87 миллионов евро. С тех пор он провёл 266 матчей за клуб и стал обладателем Кубка английской лиги и Кубка Англии. Ранее он также играл за "Халл", "Уиган" и "Шеффилд Юнайтед".

Статистика сезона

В текущем сезоне 33-летний защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 31 21 7 3 61-22 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 31 14 7 10 50-42 49
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 31 13 7 11 46-42 46
8 Эвертон 31 13 7 11 37-35 46
9 Фулхэм 31 13 5 13 43-44 44
10 Брайтон энд Хов Альбион 31 11 10 10 41-37 43
11 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
12 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
13 Борнмут 31 9 15 7 46-48 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
18 Вест Хэм Юнайтед 31 7 8 16 36-57 29
19 Бернли 31 4 8 19 33-61 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 31 3 8 20 24-54 17

