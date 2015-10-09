"Манчестер Юнайтед" объявил о контракте с игроком за 87 миллионов ©

"Манчестер Юнайтед" продлил соглашение с защитником сборной Англии Харри Магуайром, закрепив его в клубе до 2027 года, передают Vesti.kz.

Новый контракт

Английский центрбек подписал новое соглашение, рассчитанное до июня 2027 года, с опцией продления ещё на один сезон. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

"Представлять "Манчестер Юнайтед" — высшая честь. Это ответственность, которая заставляет меня и мою семью гордиться каждый божий день. Я рад продлить свой путь в этом невероятном клубе как минимум до восьми сезонов и продолжать играть перед нашими особыми болельщиками, чтобы вместе создавать более удивительные моменты. Вы можете почувствовать амбиции и потенциал этой захватывающей команды. Решимость во всём клубе бороться за крупные трофеи очевидна для всех, уверен, наши лучшие моменты вместе ещё впереди", — цитирует слова Магуайра пресс-служба МЮ.

Путь в клубе

Магуайр присоединился к "красным дьяволам" в 2019 году, перейдя из "Лестер Сити" за 87 миллионов евро. С тех пор он провёл 266 матчей за клуб и стал обладателем Кубка английской лиги и Кубка Англии. Ранее он также играл за "Халл", "Уиган" и "Шеффилд Юнайтед".

Статистика сезона

В текущем сезоне 33-летний защитник принял участие в 20 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей.

Хусанов собрался выиграть Лигу чемпионов и выбрал клуб

