В "Баварии" назвали главную угрозу из состава "Реала" в Лиге чемпионов

Накануне одного из самых ожидаемых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих открыто обозначил, кого в составе "Реала" стоит опасаться в первую очередь, передают Vesti.kz.

По словам немецкого футболиста, главным фактором, способным решить исход противостояния, остаётся Килиан Мбаппе.

"Мбаппе – это игрок, который может изменить игру в любой момент. Его индивидуальный уровень невероятен. Он лидер и капитан сборной Франции. В этом сезоне он уже не раз решал судьбу сложных матчей. Это настоящее оружие", – цитируют Киммиха Goal.

Киммих также подчеркнул, что "Бавария" хорошо знакома с сильными сторонами француза, ведь им уже не раз приходилось сталкиваться на поле:

"Мы играли против него много раз и понимаем, чего от него ожидать".

И статистика только подтверждает слова немца. В текущем сезоне Мбаппе демонстрирует впечатляющую форму: на его счету уже 38 голов и 6 результативных передач в 36 матчах за мадридский клуб.

Отметим, что первый матч между "Реалом" и "Баварией" состоится в ночь с 7 на 8 апреля, а ответная встреча пройдёт в Мюнхене – с 15 на 16 апреля.

