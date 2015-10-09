"Бавария" получила супер-усиление перед матчем с "Реалом"

Перед одним из самых ожидаемых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов "Бавария" получила отличные новости, передают Vesti.kz.

Главный бомбардир команды Харри Кейн, участие которого ещё недавно было под вопросом, всё-таки может сыграть против мадридского "Реала".

Ранее нападающий получил повреждение голеностопа, и в клубе опасались, что он пропустит важнейшую игру.

Однако, по информации журналиста Флориана Плеттенберга, недавно Кейн провёл полноценную тренировку вместе с командой. Это означает, что если в последние дни не возникнет никаких осложнений, английский форвард выйдет на поле в матче против "Реала", как и планировалось изначально.

Возвращение Кейна – огромный плюс для "Баварии", ведь в этом сезоне он находится в феноменальной форме. Нападающий уже провёл 40 матчей во всех турнирах, забил 48 голов и отдал пять результативных передач.

Особенно ярко он проявляет себя в Лиге чемпионов – на его счету уже десять голов в текущем розыгрыше турнира.

Ранее стало известно, что перед игрой с "Баварией" в ЛЧ "Реал" получил усиление в лице футболиста сборной Бразилии.

