Гол легионера "Актобе" Эрвена Мукама признан лучшим в 12-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.
Французский легионер "красно-белых" во встрече с "Кайратом" отметился блистательным голом, пробив в "девятку" издалека. Его мяч, забитый на 54-й минуте при счете 3:1 в пользу "Кайрата", возродил интригу в матче, который, впрочем, оказался актюбинцами проигранным - 2:4. Кроме того, на счету полузащитника голевой пас.
Мукам набрал 29 процентов голосов.
На втором месте Айбар Жаксылыков из "Жетысу". Его гол в ворота "Тараза" оценили 26 процентов читателей. Третью строчку занял Бауыржан Байтана. Полузащитник "Тараза" набрал 20 процентов. У Артура Шушеначева из "Кайрата" 15 процентов, а замкнул топ-5 голосования Неманья Николич из "Тобола". У него десять процентов голосов.
Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:
Первый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".
Второй тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".
Третий тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".
Четвертый тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".
Пятый тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".
Шестой тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
Седьмой тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".
Восьмой тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".
Девятый тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".
Десятый тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".
Одиннадцатый тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".
Матчи 12-го тура прошли 18 и 19 мая. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.
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