Гол полузащитника "Жетысу" Адама Адахаджиева признан лучшим в 13-м туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Полузащитник "Жетысу" отличился в матче с "Кайсаром" (2:0). На 31-й минуте он открыл счет, сильно и точно пробив с угля штрафной площади в верхний угол ворот.

Для Адахаджиева это второй гол в чемпионате. Не так давно он уже отметился красивым ударом в матче девятого тура против "Акжайыка" (2:3). Тот мяч победил в опросе среди читателей Vesti.kz.

Второе место занял полузащитник "Тобола" Асхат Тагыберген - 25 процентов. Гафуржан Суюмбаев из "Кайрата" набрал 16 процентов и занял третье место. На четвертой строчке форвард "Каспия" Давид Караев, у него пять процентов. Еще один игрок актаусцев Руслан Сахалбаев с двумя процентами замкнул топ-5 голосования.

Напомним, голосование проводится после каждого тура КПЛ. Полный список авторов лучших голов в предыдущих турах, по мнению читателей Vesti.kz, выглядит следующим образом:

1 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Турана".

2 тур. Макс Эбонг ("Астана") - гол в ворота "Каспия".

3 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Кайрата".

4 тур. Игорь Сергеев ("Актобе") - гол в ворота "Ордабасы".

5 тур. Педро Эуженио ("Тараз") - гол в ворота "Турана".

6 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

7 тур. Алибек Касым ("Кызыл-Жар") - гол в ворота "Жетысу".

8 тур. Арман Кенесов ("Кайсар") - гол в ворота "Кызыл-Жара".

9 тур. Адам Адахаджиев ("Жетысу") - гол в ворота "Акжайыка".

10 тур. Абзал Бейсебеков ("Астана") - гол в ворота "Тараза".

11 тур. Бруно Алекс ("Атырау") - гол в ворота "Тараза".

12 тур. Эрвен Мукам ("Актобе") - гол в ворота "Кайрата".

Напомним, матчи 13-го тура прошли 23 и 24 мая. 28 и 29 были сыграны встречи 14-го тура. С турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!