Бесспорное лидерство, или уроженцев каких городов больше всего в КПЛ

Димаш Тулегенов

Уроженцы всех 17 регионов страны выступают в OLIMPBET-чемпионате Казахстана-2021. Помимо местных, в премьер-лиге играют футболисты, рожденные в Европе, России, странах Центральной Азии, Африки, Южной и Северной Америки. Корреспондент Vesti.kz подготовил для вас интересную сводку.

При подготовке этого материала возникали проблемы - местом рождения одного игрока несколькими источниками назывались разные населенные пункты. Но мы доверились наиболее авторитетным сайтам. Допускаем, что есть единичные несоответствия.

По меньшей мере 30 футболистов клубов КПЛ родились в Алматы. Далеко не все из них являются игроками "Кайрата". К примеру, в списке уроженцев Южной столицы есть капитан "Астаны" Абзал Бейсебеков.

Алматинская область является родиной для 21 футболиста премьер-лиги. Девять из них появились на свет в Талдыкоргане. Еще 12 - в селах и маленьких городах региона.

Тараз подарил футбольным болельщикам Казахстана 23 футболистов, выступающих на уровне КПЛ. Еще шесть игроков являются уроженцами Жамбылской области.

17 футболистов называют своей родиной Шымкент. Среди них и опытные Александр Мокин, Азат Нургалиев и Танат Нусербаев, играющие в клубах из других городов.

В Туркестанской области родились 15 действующих футболистов из КПЛ. И лишь один из них - Бекзат Бейсенов - является уроженцем города Туркестана. Он может гордиться тем, что играет за команду из родного города.

В премьер-лиге соревнуются девять футболистов, рожденных в Караганде. Часть из них выступает за родной "Шахтер", а некоторые, как Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев или Тохтар Жангылышбай, - за другие команды. Еще семь футболистов появились на свет в Карагандинской области. К примеру, Исламбек Куат и Вячеслав Швырев.

12 футболистов родились в Актау, а еще два игрока - в других населенных пунктах Мангистауской области. Большинство защищает цвета "Каспия", но есть и такие, как Нуралы Алип и Данияр Усенов, - оба играют за "Кайрат".

Кызылорда подарила премьер-лиге 11 действующих футболистов, среди которых выделяются игроки сборной Асхат Тагыберген и Абат Аймбетов. Еще два игрока были рождены в Кызылординской области.

В Атырау и Актобе появились на свет по 12 игроков КПЛ-2021. Еще два спортсмена являются уроженцами Актюбинской области и один - Атырауской.

Руслан Валиуллин, Стас Покатилов и еще восемь футболистов называют родиной город Уральск. Еще один игрок был рожден в Западно-Казахстанской области.

А вот столица является родным домом лишь для семи игроков КПЛ. Все они - молодые воспитанники "Астаны". Еще семь футболистов родились в Северо-Казахстанской области (пять - в Петропавловске) и Павлодарской области (четыре - в Павлодаре). С учетом того, что в Павлодаре команды уже нет, Арман Кенесов, Жаслан Каиркенов, Михаил Голубничий и Дамир Даутов выступают в клубах из других городов.

Всего пять футболистов премьер-лиги родились в Костанайской области, четверо из них - в самом Костанае. Еще три игрока появились на свет в Кокшетау.

Из приезжих игроков выделяются уроженцы столицы Сербии - Белграда. Их сразу семеро, а самым известным из них является Антонио Рукавина.

Еще семь футболистов родом из Владикавказа (Россия), и это тоже не может не удивлять, особенно если вспомнить, что столько же уроженцев Астаны (Нур-Султана) заявлено на сезон-2021. По два игрока выступают за "Шахтер" и "Акжайык", по одному - за "Ордабасы", "Каспий" и "Астану". Всего в КПЛ есть 30 уроженцев России.

Сразу пять футболистов появились на свет в Ереване (Армения). Среди них игроки "Астаны", "Кайрата", "Актобе" и "Атырау". Общее количество уроженцев Армении - семь.

Общее количество городов и малых населенных пунктов, в которых были рождены игроки КПЛ:

1. Казахстан - 61 (229 игроков);

2. Россия - 19 (30);

3. Сербия - 11 (19);

4. Украина - 10 (12);

5. Нигерия - 7 (8);

6. Беларусь (9), Бразилия (6) - 6;

7. Босния и Герцеговина (4), Кыргызстан (5), Туркменистан (4), Франция (4), Черногория (5) - 4;

8. Армения (7), Грузия (4), Португалия (3), Узбекистан (3), Хорватия (3) - 3;

9. Испания (2), Камерун (2), Кот-д'Ивуар (2), Литва (2), Польша (2), Румыния (2), Сенегал - 2;

10. Бельгия, Болгария, Гаити, Гана, Гвинея-Бисау, Германия, Северная Македония, Молдова, Чехия, Эстония, ЮАР - 1 (по одному игроку).

Отметим, что самой "домашней" командой КПЛ является "Тараз". Команда заявила на сезон лишь пятерых легионеров, а подавляющая часть казахстанцев играют за клуб из родного города.

Фото: ФК "Астана" (1), ФК "Тараз" (2), ФК "Акжайык" (3), ФК "Тобол" (4), ФК "Каспий" (5), ФК "Шахтер" (6)©️

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