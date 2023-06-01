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Футбол

Михаил Голубничий (спортсмен, футбол, Казахстан)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Аксу Пв вр 21
Дата рождения
31 января 1995 (28 лет)
Пол
мужской
Рост, см
188
Вес, кг
79
Просмотров: -
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Футбол. Международные товарищеские матчи 2011 Казахстан (U-17)

3

-2

270
Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2011 Казахстан (U-17)

4

360
Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011 Казахстан (U-19)

2

-3

136
CaspianCup (U-17) 2011 Казахстан (U-17)

4

360
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

Отборочный турнир чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 17 лет Казахстан (U-17)

3

270
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012 Иртыш-М

15

-17

+0/-3

1

1202 2 (14)
Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012 Казахстан (U-19)

3

270
Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

3

-10

+0/-1

183
Футбол. Контрольные матчи 2013 Казахстан (U-19)

5

450
Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2013 Казахстан (U-19)

5

-10

+0/-1

450
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Иртыш-М

8

-8

+0/-1

476 3 (12)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Иртыш-М

5

-7

450 2 (6)
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет Казахстан (U-19)

2

-3

+0/-1

180
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига Байтерек

24

-43

+1/-5

1

2160 10 (15)
Футбол. Контрольные матчи 2014/15 Казахстан (U-21)

1

-1

90
Товарищеские матчи 2015 Казахстан (U-21)

4

-3

360
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Астана

6

-4

540 1 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Астана-М

13

-29

+1/-4

1126 10 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2015 Астана

1

-1

+1/-0

90
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017 Казахстан (U-21)

4 (5)
Лига чемпионов 2015/16 Астана

4 (4)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015 Астана-М

4

-9

+0/-1

345 2 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2016 Казахстан (U-21)

2

92
Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

1

-2

90 4 (4)
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига Кызылжар

3

-2

208 2 (6)
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Окжетпес

3

-9

270 12 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Окжетпес

1

-1

90
Вторая лига Казахстана 2017 Окжетпес-М

6

-11

540 16 (16)
Кубок Казахстана по футболу 2018 Окжетпес

1 (3)
Вторая лига Казахстана 2018 Окжетпес-М

12

-16

1025 11 (21)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Атырау

11 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Аксу Ак

3

-6

270 1 (3)
Вторая лига Казахстана 2019 Атырау-М

4

-3

360 16 (17)
Вторая лига Казахстана 2019 Аксу Ак

13

-22

1126 13 (17)
Вторая лига Казахстана 2020 Аксу Ак

1 (5)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Жетысу

11

-16

1

990 14 (14)
Вторая лига Казахстана 2021 Жетысу-М

3

-1

270 1 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Жетысу

3 (4)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022 Аксу Ак

1

-1

90 6 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022 Аксу Ак

4 (4)
Вторая лига Казахстана 2022 Аксу-М

2

-5

180 8 (12)
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига Экибастуз

7

-12

+0/-2

1

630 6 (14)
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023 Аксу Пв

5

-10

450 13 (14)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023 Аксу Пв

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