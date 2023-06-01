|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Футбол. Международные товарищеские матчи 2011
|Казахстан (U-17)
|
3
|
-2
|
|
|
|270
|Международный юношеский (U-17) турнир «Кубок Президента РК» - 2011
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|360
|Международный юношеский (U-19) турнир по футболу, посвященный 10-летию ШОС 2011
|Казахстан (U-19)
|
2
|
-3
|
|
|
|136
|CaspianCup (U-17) 2011
|Казахстан (U-17)
|
4
|
|
|
|
|360
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
|
|
|
|
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2011/12 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
|
|
|
|270
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2012
|Иртыш-М
|
15
|
-17
|
+0/-3
|
1
|
|1202
|2 (14)
|Международный юношеский турнир «Адо ден Гааг» 2012
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|270
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2012/13 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
|
-10
|
+0/-1
|
|
|183
|Футбол. Контрольные матчи 2013
|Казахстан (U-19)
|
5
|
|
|
|
|450
|Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2013
|Казахстан (U-19)
|
5
|
-10
|
+0/-1
|
|
|450
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Иртыш-М
|
8
|
-8
|
+0/-1
|
|
|476
|3 (12)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Иртыш-М
|
5
|
-7
|
|
|
|450
|2 (6)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди юношей до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
-3
|
+0/-1
|
|
|180
|Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
|Байтерек
|
24
|
-43
|
+1/-5
|
1
|
|2160
|10 (15)
|Футбол. Контрольные матчи 2014/15
|Казахстан (U-21)
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Товарищеские матчи 2015
|Казахстан (U-21)
|
4
|
-3
|
|
|
|360
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Астана
|
6
|
-4
|
|
|
|540
|1 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Астана-М
|
13
|
-29
|
+1/-4
|
|
|1126
|10 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2015
|Астана
|
1
|
-1
|
+1/-0
|
|
|90
|Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2017
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|4 (5)
|Лига чемпионов 2015/16
|Астана
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2015
|Астана-М
|
4
|
-9
|
+0/-1
|
|
|345
|2 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2016
|Казахстан (U-21)
|
2
|
|
|
|
|92
|Кубок Содружества 2016 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
1
|
-2
|
|
|
|90
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
|Кызылжар
|
3
|
-2
|
|
|
|208
|2 (6)
|Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
|Окжетпес
|
3
|
-9
|
|
|
|270
|12 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Окжетпес
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2017
|Окжетпес-М
|
6
|
-11
|
|
|
|540
|16 (16)
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Окжетпес
|
|
|
|
|
|1 (3)
|Вторая лига Казахстана 2018
|Окжетпес-М
|
12
|
-16
|
|
|
|1025
|11 (21)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Атырау
|
|
|
|
|
|11 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Аксу Ак
|
3
|
-6
|
|
|
|270
|1 (3)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Атырау-М
|
4
|
-3
|
|
|
|360
|16 (17)
|Вторая лига Казахстана 2019
|Аксу Ак
|
13
|
-22
|
|
|
|1126
|13 (17)
|Вторая лига Казахстана 2020
|Аксу Ак
|
|
|
|
|
|1 (5)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
11
|
-16
|
|
1
|
|990
|14 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Жетысу-М
|
3
|
-1
|
|
|
|270
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Жетысу
|
|
|
|
|
|3 (4)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
1
|
-1
|
|
|
|90
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
|
|
|
|
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Аксу-М
|
2
|
-5
|
|
|
|180
|8 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Экибастуз
|
7
|
-12
|
+0/-2
|
1
|
|630
|6 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Аксу Пв
|
5
|
-10
|
|
|
|450
|13 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2023
|Аксу Пв
|
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