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Футбол

Дамир Даутов

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Трансферы спортсмена
Гражданство
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Ордабасы зщ 5
Место рождения
Павлодар
Дата рождения
3 марта 1990 (30 лет)
Пол
мужской
Рост, см
186
Вес, кг
82
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Ордабасы 3
Лига Европы 2019/20 Ордабасы
Кубок Казахстана по футболу 2019 Ордабасы 2 1
Премьер-Лига Казахстана 2019 Ордабасы 14 1
Премьер-Лига Казахстана 2018 Ордабасы 10 4
Лига Европы 2017/18 Иртыш 4
Кубок Казахстана по футболу 2017 Актобе 1
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Иртыш 11
Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига Актобе 4
Кубок Казахстана по футболу 2016 Иртыш 1
Чемпионат Казахстана 2016. Премьер-Лига Иртыш 9 1
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Кайсар
Кубок Казахстана по футболу 2014 Кайсар 1
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Кайсар-М 1
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Кайсар 26 0+1 4
Кубок Казахстана по футболу 2013 Жетысу 1
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Жетысу 21 1+0 2 1
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Жетысу-М 1
Лига Европы 2012/13 Жетысу 1
Кубок Казахстана по футболу 2012 Жетысу 3
Чемпионат Казахстана по футболу среди клубов премьер-лиги 2012 Жетысу 16 0+1 1
Кубок Содружества 2012 Казахстан (U-21) 4 1 1
Молодежный (U-21) Чемпионат Европы 2013 Казахстан (U-21) 2 1
Футбол. Международные товарищеские матчи 2012 Казахстан (U-21) 1
Чемпионат Казахстана 2011. Премьер-Лига Астана 21 2 1
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