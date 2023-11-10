Автор: Димаш Тулегенов

После неубедительной игры на своем поле с "Балкани" главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян в очередной раз столкнулся с критикой казахстанских любителей футбола в соцсетях. Одно из самых популярных обвинений касается того, что специалист "не доверяет местным футболистам". Корреспондент Vesti.kz решил изучить статистику этого сезона и выяснить, так ли это на самом деле.

После четырех туров в групповой стадии Лиги конференций "Астана" занимает второе место в таблице, но вряд ли болельщики в полной мере этому рады, ведь домашняя встреча с "Балкани" завершилась вничью - 0:0.

Сколько игроков было задействовано в этом сезоне?

С начала года "Астана" участвовала в шести турнирах: казахстанской премьер-лиге (КПЛ), Суперкубке Казахстана, Кубке Казахстана, Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. В 45 матчах было задействовано 28 футболистов, 16 из которых - казахстанцы.

12 иностранных игроков включают в себя девятерых легионеров (летом вместо Игора Ивановича восьмым заявили Степана Лончара - Прим. автора). Еще три футболиста не являются легионерами, так как представляют страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - это белорус Макс Эбонг, а также Камо Оганесян и Вараздат Ароян из Армении.

Суммарно иностранные футболисты наиграли 27 051 минуту, а казахстанские - 17 347 минут. Игровое время распределилось в соотношении 61 на 39 процентов в пользу иностранцев. Но более подробно об этом мы расскажем ниже.

В топ-7 лидеров по количеству минут на поле ни одного казахстанца

Лидируют по этому показателю Алекса Аманович (3221 минут), Йосип Чондрич (2970), Оганесян (2812), Марин Томасов (2766), Эбонг (2675), Фабьен Урега (2458) и Дембо Дарбо (2403). Лучший из казахстанцев, Абзал Бейсебеков (2298), лишь на восьмом месте в списке.

К сравнению, Аманович отыграл 79,5 процента времени всех матчей в сезоне, а лучший из местных, Бейсебеков, - только 56,7 процента. Больше 2000 минут в 2023 году за "Астану" сыграли 12 футболистов: десять иностранцев и два казахстанца (Бейсебеков и Тимур Досмагамбетов (2162).

Кроме того, во всех шести турнирах Бабаян доверял лишь 11 футболистам. Среди избранных всего три казахстанца - Бейсебеков, Досмагамбетов и Абат Аймбетов (1746).

Многое зависит от уровня турниров. Казахстанцы в одном из них даже превзошли иностранцев

Давайте сделаем разбивку между турнирами по их значимости. На первое место поставим еврокубки (квалификация плюс групповой этап), на второе - КПЛ, на третье - Кубок Казахстана. И получим интересные статистические данные.

Так, в еврокубках иностранные футболисты получили 8210 игровых минут, что составляет 68,83 процента времени. У казахстанских исполнителей набралось всего 3718 минут, или 31,17 процента. Здесь тренерский штаб больше доверяет приезжим игрокам.

В КПЛ цифры тоже в пользу иностранцев: 60 на 40 процентов. А вот в Кубке Казахстана, турнире, где у "Астаны" не было задачи победить, уже местные футболисты получали больше игровой практики. Казахстанцы отыграли 55 процентов от общего времени, а иностранцы - 45.

Выходит, что чем значимее турнир, тем меньше на поле появляются казахстанские футболисты.

Даже казахстанским сборникам не достает времени на поле

Если Бейсебеков и Досмагамбетов отыграли большую часть игровых минут в этом сезоне, а Александр Марочкин и Ян Вороговский присоединились к столичным лишь летом, то у остальных с этим беда. Аймбетов и Исламбек Куат (1738) страдают еще не так сильно. А вот у остальных серьезные проблемы.

Эльхан Астанов отыграл лишь 1381 минуту. К примеру, тот же Марочкин, перешедший в "Астану" только в июле, наиграл 1224 минуты. А ведь Астанов принадлежит столичным с начала сезона. У Станислава Басманова (902) тоже наблюдается нехватка игровой практики, причем он принимал участие лишь в матчах КПЛ и Кубка Казахстана.

Вызывающиеся в сборную Казахстана Владислав Прокопенко, Аслан Дарабаев и Александр Заруцкий тоже в основном сидят на скамейке запасных. 23-летний нападающий Прокопенко провел на поле 32 процента времени, 34-летний полузащитник Дарабаев - 27 процентов, а 30-летний вратарь Заруцкий - 26 процентов.

При этом все они являются частью сборной Казахстана и регулярно вызываются в национальную команду.

Выходит, что казахстанцы реально игнорируются в "Астане"?

Применять слово "игнор", наверное, неправильно, потому что казахстанцы все равно регулярно выходят на поле в составе "Астаны". Но не так часто, как иностранные футболисты. Да, в текущем сезоне Бабаян задействовал 16 казахстанцев, но среди них есть молодежь, как Батырхан Мустафин (3), Саламат Жумабеков (60) и Юрий Аханов (66).

Нурали Жаксылык (445) начал получать игровое время лишь во второй половине сезона, а опытный Михаил Габышев (713) больше страдал от травм, чем играл. Поэтому фактически казахстанцев в обойме было не больше, чем иностранцев.

При таких условиях тренерский штаб, во главе с Бабаяном, решил, что в большинстве своем легионеры выигрывают конкуренцию у местных футболистов. Поэтому на поле выходит Урега, а не Астанов, Эбонг, а не Дарабаев, и так далее. Вопросы вызывает в большей мере вратарская позиция, ведь сложно сказать, в каких компонентах Заруцкий хуже Чондрича.

Что касается Аймбетова, то ведущий форвард страны подвержен травмам и часто не готов на 100 процентов. Поэтому чаще предпочтение отдается гамбийскому форварду Дарбо. Другое дело, что в среднем Аймбетов более продуктивен и эффективен, чем его конкурент по позиции.

В итоге мы имеем, что казахстанцы играют меньше иностранных игроков в "Астане", но при этом говорить о полном игноре местных футболистов не приходится. В матчах, где игрокам основы нужен отдых, либо в кубковых противостояниях, казахстанцам зачастую дают шанс проявить себя. В остальных играх стабильно себя проявляют самые активные местные игроки (Бейсебеков, Досмагамбетов, Куат и Аймбетов).

Сам Бабаян неоднократно объяснял, что его не волнует паспорт и гражданство подопечных - он выбирает оптимальный состав, исходя из текущей формы и ответственности предстоящих игр. Поэтому сам тренер не делит своих футболистов на казахстанцев и иностранцев. Это учитывается разве что тогда, когда нужно соблюдать лимит на легионеров и пересчитать количество казахстанцев в составе.

Напомним, что до конца года "Астане" осталось провести две встречи в Лиге конференций. 30 ноября пройдет домашний матч с загребским "Динамо", а 14 декабря - гостевая игра с "Викторией".

Фото: ФК "Астана"©