|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Астана
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|Вторая лига Казахстана 2018
|Астана-М
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20
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2
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|709
|1 (21)
|Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА". Грузия-2018
|Казахстан (U-16)
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1
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|90
|4 (4)
|11-й международный юношеский (U-17) турнир Кубок Президента Казахстана 2018
|Казахстан (U-17)
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3
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|270
|2 (3)
|Чемпионат Европы 2018/19 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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1
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|8
|3 (4)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Астана-М
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10
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1+0
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|761
|2 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Астана
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1
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|90
|1 (4)