Бабаян разобрал вылет "Астаны" из Кубка Казахстана

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал поражение от "Ордабасы" в ответном матче полуфинала Кубка Казахстана и вылет из турнира.

"В силу того, что у нас на носу матч в Лиге чемпионов, мы определенную группу футболистов оставили в Астане, не хотели рисковать. Изначально перед нами не стояло задачи выиграть кубок, но понятно, что это полуфинал и если мы выходим на поле, то должны играть.

Что касается матча, думаю, что получилось два разных тайма: в первом у нас было гораздо больше моментов, было много выходов в 3 на 2, в 4 на 3 игрока, где нужно было просто реализовывать. Во втором тайме "Ордабасы" был чуть лучше, чем мы. Они забили гол и все перешло в дополнительное время, и у нас там был достаточно моментов, и у соперника. Пошел открытый футбол, мы, к сожалению, свои шансы не реализовали. "Ордабасы" забил со стандарта, мы сто раз смотрели повтор, там однозначно сказать нельзя пересек мяч линию или нет. Пусть судейский корпус разбирается, там все очень спорно.

Но, в целом, нужно отдать должное нашим ребятам, они бились. Получили дополнительную нагрузку, не хотелось это переводить в экстра-тайм, но никуда от этого не денешься. Сейчас нам нужно восстановиться, через 6 дней у нас Лига чемпионов.

Я бы хотел отметить прекрасную атмосферу здесь в Шымкенте, поздравить "Ордабасы" и их болельщиков с победой", - цитирует Бабаяна пресс-служба "Астаны".

Напомним, "Ордабасы" стал первым финалистом Кубка Казахстана.

Турнирная таблица "Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022" Группа A № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 6 5 1 0 15-6 16 2 Ордабасы 6 3 0 3 9-8 9 3 Атырау 6 2 1 3 6-11 7 4 Аксу Ак 6 0 2 4 3-8 2 Группа B № Участник И В Н П М О 1 Кайсар 6 4 1 1 11-7 13 2 Акжайык 6 3 1 2 9-6 10 3 Каспий 6 3 1 2 10-9 10 4 Кызыл-Жар 6 0 1 5 4-12 1 Группа C № Участник И В Н П М О 1 Тараз 6 3 3 0 17-8 12 2 Мактаарал 6 3 1 2 11-9 10 3 Актобе 6 2 2 2 6-6 8 4 Тобол 6 1 0 5 7-18 3 Группа D № Участник И В Н П М О 1 Астана 6 3 3 0 17-7 12 2 Шахтер 6 3 1 2 13-14 10 3 Туран 6 1 2 3 5-9 5 4 Жетысу 6 0 4 2 4-9 4 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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