По итогам 120 минут определился первый финалист Кубка Казахстана по футболу

Шымкентский "Ордабасы" реваншировал поражение недельной давности и прошел "Астану" в полуфинале Кубка Казахстана по футболу. Для выявления победителя противостояния игрокам пришлось сыграть дополнительные таймы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Шымкенте, завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев поля. На 63-й минуте счет открыл Шохбоз Умаров, и этот гол остался единственным в основное время матча. С учетом того, что на прошлой неделе столичные выиграли домашний матч с таким же счетом, дело перешло в овертаймы.

Под занавес первого дополнительного тайма свой гол забил защитник хозяев Темирлан Ерланов. Голкипер "Астаны" Александр Заруцкий отбил удар соперника в тот момент, когда игровой снаряд уже пересек линию ворот.

На 113-й минуте прямую красную карточку получил капитан гостей Абзал Бейсебеков.

Двухматчевое противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу "Ордабасы". Теперь команда будет ждать выявления второго финалиста - 8 июля ответный матч проведут "Атырау" и "Тобол". В первой игре костанайцы выиграли с минимальным счетом 1:0.

Отметим, что финал Кубка Казахстана пройдет 4 ноября.

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