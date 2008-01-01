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КПЛ
Сегодня 17:39
0
Клуб КПЛ подписал новичка под тренера
Сегодня 15:54
0
Вратарь сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон
Сегодня 14:58
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ФК "Астана" объявил об уходе одного из лидеров
Сегодня 13:26
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Назван еще один клуб на место "Ордабасы" в КПЛ-2022
Сегодня 12:51
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Президент "Ордабасы" высказался о снятии команды с КПЛ-2022
Сегодня 12:39
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"Актобе" приступил к первому сбору в Турции
Сегодня 12:22
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Экс-капитан "Кайрата" Суюмбаев получил еще одно предложение из КПЛ
Сегодня 12:10
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"Тобол" могут пополнить два футболиста "Астаны"
Сегодня 11:05
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Один из лидеров КПЛ последних лет снимется с чемпионата. Названа замена
Сегодня 07:17
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Вагнер Лав подписал контракт с новым клубом. Подробности
Сегодня 00:14
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21-летний футболист после Испании подобрал себе клуб в КПЛ
Вчера 21:40
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Увести у "Астаны" главную звезду хочет действующий чемпион КПЛ
Вчера 19:45
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Вратарь сборной Казахстана из "Кайрата" выбрал клуб в РПЛ
Вчера 19:13
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Игрок сборной Казахстана нашел новый клуб после выступления в Европе
Вчера 18:45
0
У чемпиона КПЛ нашлись конкуренты на новичка из РПЛ за 600 тысяч евро
Вчера 17:19
0
Казахстанский футболист отправится в европейский клуб
Вчера 16:50
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Экс-игрок "Кайрата" перебрался в другой клуб КПЛ
Вчера 14:00
0
Футболист "Астаны" переходит в состав участника еврокубков
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Вчера 17:19
Казахстанский футболист отправится в европейский клуб
Вчера 10:01
Казахстанская теннисистка выиграла турнир в Сиднее
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14 января 17:33
Жанибек Алимханулы признан проспектом года
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31 декабря 12:48
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