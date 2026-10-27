Игрок сборной Казахстана объявил о завершении карьеры в 23 года

Голкипер "Тараза" Алишер Сулеймен принял решение завершить профессиональную футбольную карьеру в 23 года, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

В "Таразе" поблагодарили вратаря за работу и вклад в команду на протяжении сезона, пожелав ему успехов на новом этапе жизни.

"С сожалением прощаемся с нашим вратарём Алишером Сулейменом, который завершает профессиональную карьеру. Спасибо за этот сезон в составе "Тараза". Благодарим тебя за труд на тренировках, спокойствие и ответственность на поле. Твой вклад в команду как на поле, так и за его пределами очень ценен для нас. Завершать профессиональную карьеру непросто. Позади остаются долгие годы тренировок, сборов, побед и напряжённых матчей. Желаем тебе найти в дальнейшей жизни дело, которое будет так же близко твоему сердцу, как футбол! Мы рады, что провели этот сезон вместе с тобой. Удачи на новом этапе твоей жизни!", - говорится в сообщении клуба.

Сулеймен является воспитанником столичного "Жениса". В своей карьере он также выступал за "Атырау" и основную команду "Жениса".

В январе 2026 года вратарь перешел из "Атырау" в "Тараз" на правах свободного агента.

Также в активе Сулеймена один матч в составе юношеской сборной Казахстана (U-19).