Футбольный клуб "Актобе" объявил о продлении контракта с российским специалистом Игорем Черевченко, передают Vesti.kz.

52-летний Черевченко продолжит работу на посту главного тренера команды в сезоне-2027. Новое соглашение рассчитано до конца следующего года.

В предстоящем сезоне тренерский штаб "Актобе" планирует сохранить большую часть нынешнего состава и усилить отдельные позиции новыми футболистами.

Подготовку к новому сезону команда под руководством Черевченко планирует начать в декабре.

Российский специалист возглавил "Актобе" в августе 2026 года. По итогам сезона-2026 клуб занял пятое место в турнирной таблице казахстанской премьер-лиги, набрав 49 очков в 30 матчах.

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