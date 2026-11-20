Трансфер полузащитника Алексея Гуцуляка в "Ордабасы" стал поводом для разговоров относительно дальнейших сделок шымкентского клуба с украинскими футболистами. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто потенциально может пополнить действующих чемпионов Казахстана в ближайшие полгода.

Переход Гуцуляка в "Ордабасы" состоялся во многом благодаря сложившейся коммуникации между агентом игрока Олегом Авдышем и руководством шымкентцев. В украинских медиа не исключают, что в Казахстан могут переехать и другие клиенты Авдыша.

Среди тех, кто реально может усилить команду под Лигу чемпионов и при этом не имеет долгосрочного соглашения - полузащитник "Полесье" Александр Андриевский. Опытный 32-летний хавбек долгое время выступал за киевское "Динамо", а сейчас является одним из ведущих игроков "Полесье". В нынешнем клубе его хотят сохранить и продлить контракт, но пока этого не произошло и нельзя исключать, что Андриевский пойдет по тому же пути, что и Гуцуляк.

Дальше расскажем о ситуациях с другими украинскими игроками, которые не имеют отношения к Авдышу, но при этом либо уже находятся на рынке свободных агентов, либо могут ими стать уже к лету будущего года.

Самое громкая фамилия в данном контексте - Александр Зинченко. Одна из главных звезд украинского футбола последних 10 лет, четырёхкратный чемпион АПЛ, экс-игрок "Манчестер Сити" и "Арсенала". Так вот с этими регалиями в возрасте 29 лет Зинченко сейчас находится без клуба. Да, он тренируется с "Аяксом", но в Амстердаме не спешат подписывать с ним контракт.

Безусловно, убедить Зинченко переехать в Казахстан - это задача в разы сложнее, чем подписать того же Гуцуляка. И убеждать, вероятно, придется не только самого Александра, но и его семью, которая привыкла жить в Европе. Но если совершить этот трансфер, то о таком клубе как "Ордабасы" заговорят уже далеко за пределами постсоветских стран.

Еще один опытный полузащитник, который способен усилить "Ордабасы", -Он почти всю карьеру провел в киевском "Динамо" (405 матчей, 90 голов и 78 ассистов) и, конечно, уйти из родного клуба в далекий Казахстан ему будет тяжело. Но контракт Буяльского завершается летом 2027 года, ему 33 года и теоретически стороны могут не договориться о продлении соглашения.

Есть и в Европе несколько украинцев, чье будущее под вопросом. Среди них полузащитник "Карабаха" Алексей Кащук. Последние три сезона он выступает в Азербайджане и в прошлом году был частью отличного выступления клуба в Лиге чемпионов. Однако даже сам игрок пока не знает, что его ждет в будущем году, ведь его контракт тоже подходит к концу летом 2027-го. В Азербайджане пишут об интересе к Кащуку из МЛС, наверняка будут предложения у него и в Украине. Для "Ордабасы" 26-летний футболист - хороший вариант для усиления, и главное, на бумаге это выглядит как вполне реализуемый переход.

Свободным агентом совсем скоро может стать и опорник словацкого "Слована". Помимо того, что у него заканчивается контракт, в нынешнем клубе у Игнатенко возникли другие проблемы. Тренер "Слована" Яя Туре в начале ноября отстранил хавбека основной команды за "недопустимое поведение". Что именно случилось - неизвестно, но если смотреть исключительно на игровой бэкграунд Игнатенко, у него определенно есть что дать "Ордабасы".

За плечами хавбека игры за сборную Украины, опыт выступлений за "Бордо" в Лиге 1, венгерский "Ференцварош" и все тот же Слован в основном этапе ЛЧ. Как и в случае с Кащуком, это достаточно интересный и рабочий вариант для шымкентцев.