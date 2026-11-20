"Елимай" начинает новый этап в истории клуба, пригласив на пост главного тренера шотландца Питера Левена. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, кто из легионеров вряд ли пригодится семейскому клубу на будущий сезон.

У "Елимая" и раньше была достаточно внушительная текучка каждый сезон, а сейчас с приходом нового руководства и тренера такая перестройка почти неизбежна. В клубе почти нет иностранцев, которые могут быть уверены за свое будущее в Семее.

Судя по информации из внешних источников, контракт на следующий год имеет лишь защитник Май Миттендорфер, хотя и это не гарантирует ему место в команде на будущий год. Возможно, "Елимай" сохранит вратаря Ивана Коновалова, полузащитника Хрвое Илича и нападающего Фессу Плакка. Это игроки достаточно хорошего уровня, которые приносили пользу клубу.

А вот большинство остальных иностранцев вряд ли заинтересуют новый тренерский штаб. Среди них: Страхиня Танасиевич, Марин Беланчич, Рожерио Шина, Дубан Паласио и Рохер Мурильо.

Кроме того, "Елимай" собирается активно поработать на внутреннем рынке по казахстанцам. Клуб уже продлил контракт с Рамазаном Оразовым, ведет активный диалог о пролонгации с Арсеном Аширбеком. Плюс на радаре у "Елимая" несколько воспитанников "Кайрата", в том числе полузащитник Адлет Садыбеков.

Напомним, что в минувшем сезоне "Елимай" занял шестое место в КПЛ и не сумел квалифицироваться в еврокубки. Вскоре клуб решил расстаться с Андреем Карповичем и пригласить шотландского специалиста Питера Левена.

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