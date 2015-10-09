"Елимай" после трехлетнего периода с Андреем Карповичем переключил вектор и назначил нового тренера - шотландца Петера Левена. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о новом наставнике семейского клуба.

Левену всего 43 года, при этом игровую карьеру он завершил рано - в 29 лет, виной тому травмы. Он не был заметным игроком даже на уровне чемпионата Шотландии, в основном выступал за команды ниже среднего, а также имеет на своем счету несколько игр за молодежную сборную страны.

Успехи в России и Беларуси, "качели" в "Абердине"

После завершения игровой карьеры Левен довольно быстро переключился на тренерскую работу. Первым местом работы стала академия "Мидлсбро", где он получил опыт взаимодействия с молодыми футболистами.

В 2015 году специалист вернулся в "Килмарнок" (раньше он там играл), но уже в качестве ассистента главного тренера. В шотландском клубе он работал в тренерских штабах Гэри Локка, Ли Маккаллоха и Ли Кларка.

А вот затем последовал неожиданный шаг. В 2018 году Левен присоединился к амбициозному белорусскому проекту "Динамо-Брест", где сначала занимался развитием академии, а затем вошёл в штаб основной команды. Особенно важным оказалось сотрудничество с чешским специалистом Марцелом Личкой.

Именно в Беларуси Левен получил один из самых значимых тренерских опытов. "Динамо-Брест" в 2019 году стало чемпионом страны, прервав многолетнюю гегемонию БАТЭ. Кроме того, команда завоевала два Суперкубка Беларуси и пробилась в квалификацию Лиги чемпионов.

Однако, затем, по неведомым причинам клуб из Беларуси решил тотально перестроить команду и не продлил контракт с Личкой. Левен позже еще и выбивал свои деньги по контракту. Забавно, что тогда он жаловался на долгие выезды в Беларуси и далекое расстояние до его родины. Тогда он еще не знал, что судьба закинет его в еще более далекий от Шотландии Семей.

"Поначалу нам приходилось добираться на выездные матчи по восемь часов на автобусе. А я-то еще жаловался на трехчасовую поездку из Глазго в "Росс Каунти"! Тем не менее, это был отличный опыт. Он вовсе не отбил у меня желания снова поработать за границей, хотя Беларусь — все-таки далековато", - говорил Левен.

Но сначала Левен последовал за Личкой в российский "Оренбург". В январе 2021 года он присоединился к тренерскому штабу клуба и помог команде добиться выхода в Российскую Премьер-лигу через стыковые матчи.

В июне 2023 года Левен вернулся в Шотландию, присоединившись к тренерскому штабу "Абердина". Сначала он работал под руководством Барри Робсона, а затем получил возможность проявить себя в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Впервые это произошло в феврале 2024 года после увольнения Робсона. Левен руководил командой в матче против "Селтика", завершившемся вничью (1:1).

В марте того же года ему вновь доверили команду после ухода Нила Уорнока. На этот раз шотландец получил гораздо больше времени. "Абердин" под его руководством провёл 11 матчей, одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел лишь одно поражение в чемпионате. Команда заметно прибавила и сумела стабилизировать результаты.Несмотря на успешный отрезок, руководство клуба сделало выбор в пользу шведа Джимми Телина, а Левен вернулся к работе в тренерском штабе.

В январе 2026 года история повторилась. После увольнения Телина специалист в третий раз стал исполняющим обязанности главного тренера. Однако на этот раз результаты оказались значительно хуже: в 12 матчах "Абердин" одержал три победы, один раз сыграл вничью и потерпел восемь поражений. В марте 2026 года клуб объявил об уходе Левена в рамках перестройки тренерского штаба после назначения Стивена Робинсона.

Работа с молодежью в Шотландии и новый вызов в "Елимае"

Левен, похоже, не привык долго сидеть без работы и готов к абсолютно разным вызовам. После "Абердина" он немного поработал в "Ротерем Юнайтед", где являлся помощником главного тренера Ли Кларка.

В сентябре 2026 года Левен получил новую должность в Шотландской футбольной ассоциации. Он вошёл в обновлённую группу тренеров национальных молодёжных сборных. Его обязанности включала работу с разными возрастными категориями, а также участие в процессе выявления перспективных футболистов.

И вот теперь еще одно приключение - "Елимай". Но, теперь, Левену дают полноценную роль главного тренера. Это назначение очень интригует. Молодой европейский тренер уже знающий специфику работы в Восточной Европе, но при этом судя по всему акцентирующий внимание на атакующем футболе - по отзывам, Левен многое взял у Марцела Лички, который предпочитает играть смело и открыто. При этом, есть еще один плюс - его опыт работы с молодежью.

"Елимай" сделал нетривиальный выбор в лице Левена и он безусловно рискованный. Но это желание развиваться в сторону яркого, атакующего футбола похвально. Любопытно, оправдается ли эта ставка или потерпит крах в условиях силового, рационального футбола КПЛ. Хотя с другой стороны, Левен - шотландец и кому как не ему известно, что такое по-настоящему атлетичный, жесткий и брутальный футбол. Кажется, нечто среднего в союзе "Елимая" и Левена не будет - их ждет либо очаровывающий фурор, либо тотальный провал.

Фото: ФК "Динамо Брест"©, afc.co©

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!