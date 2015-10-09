Защитник сборной Казахстана Арсен Аширбек с высокой вероятностью пролонгирует соглашение с семейским "Елимаем", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководство "Елимая" рассчитывает на Аширбека и в ближайшее время может подписать с крайним защитником новый контракт. Несмотря на интерес со стороны многих топ-клубов КПЛ, Аширбек готов продолжить выступление за "Елимай".

В прошедшем сезоне 23-летний защитник провел за этот клуб 30 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре голевые передачи. Ранее Аширбек выступал за "Окжетпес", а также "Тараз", воспитанником которого он является. В составе сборной Казахстана на счету игрока семь матчей.

Отметим, что "Елимай" намерен сохранить большинство ключевых игроков нынешнего сезона и, в частности, казахстанцев. Ранее семейский клуб официально объявил о продлении контракта с капитаном команды, полузащитником сборной Казахстана Рамазаном Оразовым.

Кроме того, "Елимай" на этой неделе назвал имя нового главного тренера - им стал 43-летний шотландский специалист Питер Левен.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!