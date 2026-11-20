"Ордабасы" подтвердил свои высокие амбиции на следующий сезон назначением Карела Герартса - одного из самых интересных тренеров Бельгии нового поколения. Корреспондент Vesti.kz более подробно рассказывает о 44-летнем специалисте: его взлетах и падениях, методах работы и потенциальных изменениях в Шымкенте под его руководством.

У Герартса крепкая игровая карьера на родине, он поиграл почти за все ведущие клубы страны, провел 20 матчей за сборную Бельгии и, как уже отметили в большинство СМИ, в составе "красных дьяволов" он забивал Казахстану в отборе на Евро-2008.

Драматическая потеря чемпионства в Бельгии и успех в Лиге Европы

После завершения карьеры футболиста Герартс не сразу стал самостоятельным тренером. Сначала он попробовал себя в административной работе, занимая должность технического координатора в "Остенде".

В 2019 году бельгиец получил предложение войти в тренерский штаб "Юниона Сент-Жиллуаз". Это назначение стало поворотным моментом. Он работал помощником Фелиса Маццу, а затем Томаса Кристиансена. Именно в этот период клуб начал стремительно развиваться. В сезоне-2020/21 "Юнион" выиграл второй дивизион Бельгии и вернулся в элиту после 48-летнего отсутствия.

В следующем чемпионате команда произвела настоящий фурор. Вернувшись в высший дивизион, "Юнион" не просто закрепился среди сильнейших, а выиграл регулярный чемпионат и претендовал на титул до самого конца плей-офф. В итоге клуб занял второе место.

Летом 2022 года Фелис Маццу ушёл в "Андерлехт", и руководство "Юниона" доверило Герартсу должность главного тренера. Для 40-летнего специалиста это была первая самостоятельная работа на таком уровне.

В сезоне-2022/23 "Юнион" занял третье место в чемпионате Бельгии и при этом пошумел в Лиге Европы, дойдя до четвертьфинала. На пути к этой стадии команда, в частности, выбила берлинский "Унион", победив его с общим счётом 6:3. В четвертьфинале бельгийцы встретились с "Байером". В первой игре команды сыграли 1:1, но в ответном матче немецкий клуб разгромил соперника со счётом 4:1.



Герартс сумел сохранить атакующую философию "Юниона", сделать коллектив конкурентоспособным в Европе и раскрыть нескольких футболистов, впоследствии получивших более статусные предложения. Среди таких игроков — Виктор Бонифейс и Дениз Ундав. Оба впоследствии заявили о себе в немецком футболе.

При этом сезон мог закончиться ещё более впечатляюще. "Юнион" сохранял шансы на чемпионство Бельгии вплоть до последнего тура плей-офф. Команда Герартса вела в матче с "Брюгге", но пропустила три мяча в компенсированное время и в итоге уступила титул "Антверпену". Несмотря на выдающийся сезон, Герартс покинул клуб. Стороны не договорились об условиях нового контракта. При этом его признали тренером года в Бельгии.

Не сумел вытащить из кризиса "Шальке-04" и "Реймс"

В октябре 2023 года Герартс получил предложение, от которого было сложно отказаться. Его пригласил немецкий "Шальке-04" — клуб с огромной историей, который переживал серьёзный кризис и выступал во второй Бундеслиге.

В первом сезоне Герартсу удалось избежать катастрофы. "Шальке" закончил чемпионат на десятом месте, оторвавшись от зоны вылета на 12 очков. Это был скромный результат и явно не то, чего ожидали в руководстве, но бельгийцу дали шанс на второй сезон. Однако и он начался крайне неудачно. После пяти туров команда набрала всего четыре очка. 21 сентября 2024 года руководство отправило Герартса в отставку. Вместе с ним клуб покинул спортивный директор Марк Вильмотс.



Летом 2025 года Герартс получил новую возможность проявить себя за пределами Бельгии. Он возглавил французский "Реймс", который вылетел из Лиги 1, и рассчитывал быстро вернуться в элиту. В сезоне-2025/26 "Реймс" финишировал шестым в Лиге 2. Команда не смогла добиться возвращения в высший дивизион, а 14 мая 2026 года стороны прекратили сотрудничество.

В итоге периоды в Германии и Франции определенно пошатнули тренерское реноме Герартса. Он приходил в сложные проекты, где в значительной степени надо было показать себя антрикризисным менеджером, но этого не вышло.

Интенсивность, высокое значение билдапа и гибкость - тренерский почерк Герартса

Одна из главных особенностей бельгийского тренера — требовательность к интенсивности. Он предпочитает, чтобы его команды не просто контролировали мяч, но и активно действовали без него.

В интервью после назначения в "Шальке" Герартс рассказывал, что билдап для него имеет большое значение и структурированному выходу из обороны он всегда уделяет внимание. Также он подчёркивал важность психологической составляющей и формирования победного менталитета. В "Юнионе" бельгиец часто использовал схему 3-5-2. Она позволяла команде активно подключать фланговых футболистов, насыщать центральную зону и быстро переходить из обороны в атаку.



При этом специалист не является догматиком и готов менять расстановку в зависимости от состава и возможностей футболистов. Также Герартс отдельно говорил о португальском тренере Сержио Консейсау. Они знакомы ещё по совместной работе в "Стандарде", где Консейсау выступал футболистом. Герартс поддерживал с ним контакт и рассказывал, что во время работы Консейсау в "Порту" приезжал к нему для интервью в рамках своей деятельности на телевидении Eleven Sports. Бельгиец положительно отзывался о его тренерской работе и отмечал, что во время визита португалец подробно познакомил его с организацией тренировочного процесса в "Порту".

Герартс приведет в "Ордабасы" Бонифейса и еще лучше раскроет Амира?

Что ждет "Ордабасы" при Герартсе в кадровом плане и с точки зрения содержания игры? Можно сказать, что игрокам шымкентского клуба предстоит сильно перестраиваться под совершенно иной тренировочной процесс, где многое будет заточено под высокую интенсивность работы, четкое исполнение структуры и другие алгоритмы в построении игры как в обороне, так и в атаке.

Герартсу будут нужны объемные игроки на всех участках поля. В этом контексте бельгиец может еще лучше подсветить главные качества Жасулана Амира и сделать его сильнее по многим аспектам. В то же время высокие требования в игре без мяча могут создать проблемы многим футболистам нынешнего состава "Ордабасы", которые просто не привыкли к этому.



С точки зрения усиления, сейчас уже пошли слухи о приглашении бывшего подопечного тренера - Виктора Бонифейса. Одна из главных звезд чемпионского "Байера" Хаби Алонсо критически сдал после того феноменального сезона и каждый его последующий год все хуже.

В период аренды в "Вердере", по информации немецких СМИ, форвард прибавил аж 30 килограммов и весил суммарно. Сейчас Бонифейс вернулся в "Байер", но там он похоже стал балластом во всех отношениях - у него лишь 15 игровых минут на поле в официальных матчах с момента старта сезона. В таком состоянии вообще нельзя исключать переезда Бонифейса в Шымкент, поскольку сейчас это лишь тень того игрока, который разрывал Бундеслигу.

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