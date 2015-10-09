Шымкентский "Ордабасы" определился с новым главным тренером. Им стал 44-летний бельгийский специалист Карел Герартс, передают Vesti.kz.

"Ордабасы" выбрал нового тренера

"Карел Герартс — новый тренер "Орды". Экс-тренер "Юниона", "Шальке", "Реймса", — написал амбассадор и совладелец "Ордабасы" Бейбит Алибеков в соцсетях.

На посту главного тренера он сменит молдавского специалиста Андрея Мартина, который привёл "Ордабасы" к золотому дублю.

Связь с Казахстаном

Карел Герартс – бельгийский футбольный тренер и бывший профессиональный футболист, выступавший на позиции полузащитника.

За игровую карьеру провёл 444 матча, в том числе 20 игр за сборную Бельгии и забил 4 гола. Один из них – в ворота Казахстана (2:2) в матче квалификации Евро-2008.

Тренерская карьера

Тренерскую деятельность Герартс в 2019 году в бельгийском "Юнион Сент-Жилллуаз", где сначала работал помощником. С 2022 года возглавлял основную команду. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Бельгии, дошел до полуфинала национального Кубка и четвертьфинала Лиги Европы.

В 2023 году Герартс возглавил немецкий "Шальке-4". В июне 2025 года стал главным тренером французского "Реймса". С французским клубом он расстался в мае 2026 года.

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