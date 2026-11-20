С нового сезона лимит на легионеров в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) продолжит ужесточаться - теперь можно будет регистрировать на десять, а девять иностранцев при 16 казахстанских игроках. Автор Vesti.kz Димаш Тулегенов считает, что это лишь ухудшит картину отечественного футбола.

Ещё в прошлом году в клубах КПЛ могло быть по 12 иностранцев, в этом году их количество уменьшили до десяти, а в следующем году поэтапное ужесточение дойдёт до отметки девять человек. Есть также планы на 2028 год - лимит должны сократить до восьми иностранцев.

В КФФ не хотят отказываться от своих планов

На прошлой неделе стало известно, что в Казахстанской федерации футбола (КФФ) не намерены отходить от идеи поэтапного ужесточения лимита "10-9-8", которое было запланировано ещё в 2025 году.

При этом в федерации опросили клубы КПЛ и, вероятнее всего, не исключили возвращения к обсуждению этого вопроса в будущем. В соцсетях была информация, что некоторые клубы, включая чемпионов из "Ордабасы", хотят послаблений - чтобы вернули возможность регистрировать до 12 легионеров.

Но при был назван и клуб, который против этого - это "Кайрат". Но это лишь по информации одного из источников, и пока не было подтверждённой информации по предпочтению каждого клуба.

Еврокубки, финансы, сборная: почему лимит - плохо?

Легионеры дают класс любому чемпионату. Конечно, сохраняется проблема, что не все клубы максимально эффективно заполняют легионерские позиции, но это уже проблема отдельных клубов, а не всего чемпионата.

Особенно от ужесточения лимита пострадают те, кто должен представлять страну в Европе - в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций. Для того, чтобы быть конкурентными на континентальном уровне - у них должна быть длинная скамейка и мощные иностранцы.

Поговаривают, что уже сейчас казахстанские игроки, особенно сборники, начали повышать свою зарплатную планку, требуя от заинтересованных команд завышенные суммы. Всё это потому что спрос на казахстанцев увеличился, и контролировать это теперь никак нельзя.

При этом снижение лимита с 12 до 10 легионеров не сказалось положительным образом и на сборной Казахстана. Да, отечественные игроки стали больше играть в КПЛ, но результата от этого нет. Специалисты, наоборот, подчёркивают, что лига становится слабее. Тем более многие казахстанцы теперь понимают, что чем меньше легионеров - тем меньше конкуренции. Они играют, но при этом не чувствуют большого давления от того, что их положение в команде практически неуязвимое.

А если сейчас клубы начнут удовлетворять их завышенные финансовые требования, то улетучится и желание уезжать за границу, где такие деньги платить никто не станет. Плюс ли это для казахстанского футбола? Очевидно нет.

Азербайджан показал, как надо работать с легионерами

Короткое сравнение, которое тоже напрашивается в материале по этой теме. В Азербайджане, где клубы не душат лимитом на легионеров, команды уже второй год подряд играют на общем этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне "Карабах" даже дошёл до весенней части, а в этом сезоне у "Сабаха" уже есть победа.

То есть за два года азербайджанские клубы сыграют в основе Лиги чемпионов больше игр, чем казахстанские за всю историю. В 2015 году шесть матчей было у "Астаны", в 2025-м - восемь у "Кайрата". При этом ни одной победы одержано не было.

Зато у "Карабаха" три победы в десяти матчах ЛЧ 2025/26, а у "Сабаха" - уже одна победа в четырёх турах сезона 2026/27. Разница действительно есть.



В Азербайджане клубы могут выпускать хоть 11 легионеров в стартовом составе, если они действительно лучше местных на каждой позиции. При этом за определённое количество иностранцев в заявке нужно платить дополнительные взносы. И это выглядит максимально экологичным выходом из ситуации.

К примеру, если в азербайджанском клубе до семи легионеров, то за каждого платят по пять тысяч манатов (1,3 миллиона тенге), за каждого 8-12-го легионера - ещё по десять тысяч манатов (2,6 миллиона тенге), за каждого 13-15-го легионера - ещё по 100 тысяч манатов (26,5 миллиона тенге), за 16-го легионера и далее - ещё по 200 тысяч манатов (53,1 миллиона тенге).

То есть всё просто: хотите больше легионеров - доплачивайте больше, и никаких проблем. Наши коллеги из Азербайджана уже посчитали, что у "Карабаха" и "Сабаха" в этом сезоне по 18 легионеров. Значит, они внесли по 985 тысяч манатов взноса (261,5 миллиона тенге). Но разве это проблема для "Сабаха", который заработает почти в полсотни раз больше за успехи в ЛЧ? Которых, естественно, не было бы без иностранцев.



Кстати, часть денег из сборов идёт в качестве премий тем командам, которые задействуют большое количество местных футболистов. Здесь нет агрессивной политики против легионеров, но есть выбор. Кто хочет и может себе позволить - пожалуйста, мы не против. А тех, кто поддерживает развитие местных игроков - мы сами простимулируем премиями.

При этом уже второй год в Азербайджан приезжают лучшие клубы мира для игры в Лиге чемпионов.



Жаль, что на данный момент в Казахстане не хотят отходить от популистской идеи по агрессивному и навязанному лимиту на легионеров. В долгосрочной перспективе это влечёт за собой куда больше минусов, чем плюсов. Тем более, что частных клубов и инвесторов в КПЛ становится всё больше.

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Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов, ФК "Астана"/Алихан Кайроллаев, ФК "Актобе", Vesti.kz/Алимжан Аманжол©️