В казахстанском футболе появится ещё один частный клуб, передают Vesti.kz.
По информации AmanVIBE, футбольный клуб "Жетысу" передадут частному инвестору.
Отмечается, что в качестве потенциального инвестора рассматривалась одна из сингапурских компаний. По итогам предварительных переговоров стороны договорились заключить соглашение с её местным представительством в Казахстане.
Ожидается, что в ближайшее время стороны подпишут соответствующий меморандум. Согласно достигнутым договорённостям, мужской футбольный клуб "Жетысу" полностью перейдёт под управление инвестора. При этом финансирование женской команды и детско-юношеского футбола останется за акиматом.
Напомним, что "Жетысу" финишировал на предпоследнем, 15-м месте в таблице КПЛ-2026 и вылетел в первую лигу.
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