Казахстанский специалист Нуркен Мазбаев завершил работу на посту главного тренера жезказганского "Улытау" после истечения срока действия контракта, передают Vesti.kz.

"Улытау" поблагодарил Мазбаева за работу

О прекращении сотрудничества с 54-летним наставником клуб объявил в официальном заявлении, опубликованном в социальных сетях.

"Футбольный клуб "Улытау" сообщает о завершении сотрудничества с главным тренером Нуркеном Калдыбековичем Мазбаевым в связи с истечением срока действия контракта. Клуб выражает Вам искреннюю благодарность за проделанную работу, преданность своему делу и вклад в развитие команды. Желаем Вам успехов на дальнейшей тренерской стезе, новых профессиональных высот и ярких побед! Спасибо за работу!" — говорится в сообщении пресс-службы жезказганской команды.

Мазбаев возглавил "Улытау" летом 2025 года. Под его руководством команда провела сезон в Казахстанской Премьер-Лиге и завершила чемпионат на девятом месте.

Итоги сезона в КПЛ-2026

По итогам первенства жезказганский клуб набрал 35 очков, завершив сезона на девятой строчке. Чемпионский титул завоевал шымкентский "Ордабасы", в активе которого оказалось 68 баллов.

Ранее форвард сборной Казахстана определился с клубом на новый сезон.