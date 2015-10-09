Нападающий "Актобе" и сборной Казахстана по футболу Артур Шушеначев не планирует менять команду и намерен продолжить карьеру в составе красно-белых, передают Vesti.kz.

Представитель Шушеначева прокомментировал слухи о трансфере

Об этом сообщил представитель футболиста Сергей Цырин.

В последнее время 28-летнего форварда связывали с возможным переходом в несколько клубов из Европы и Ближнего Востока. Однако его агент опроверг информацию о скором уходе из "Актобе".

— В последние недели Шушеначева связывают с переходом не в один клуб — от Европы до Ближнего Востока. Пожалуйста, прокомментируйте эту информацию.

— Да, вижу, что в соцсетях распространяются слухи. С тем же вопросом мне пишут болельщики. Поясняю: у Артура действует контракт с "Актобе". На данный момент планов сменить клуб у нас нет, - заявил Цырин в интервью ASnews.kz.

— Наверняка получили предложения?

— На сегодняшний день — нет, официальных предложений не поступало. Но разговоры с различными агентами, представителями клубов Европы, Азии, России и Казахстана ведутся всегда. Такова футбольная жизнь, - добавил агент.

В то же время представитель футболиста отметил, что в соглашении Шушеначева прописана сумма отступных. Поэтому переход возможен, если заинтересованный клуб будет готов её выплатить, а самого нападающего устроят предложенные условия. При этом, по словам Цырина, форвард не станет менять команду исключительно ради финансовой выгоды.

Статистика Шушеначева в "Актобе"

Напомним, Артур Шушеначев присоединился к "Актобе" в июле 2025 года. За это время нападающий провёл за команду 44 матча, забил 18 голов и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт футболиста с казахстанским клубом рассчитан до конца 2027 года.

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