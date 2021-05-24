Казахстанский форвард Кирилл Панюков стал лучшим бомбардиром "Барыса" в Кубке Гагарина и перебрался в "Ак Барс", а на чемпионате играет только в четвертом звене. О "проблемах" нападающего, который блеснул в матче с чемпионами мира из Финляндии, в материале корреспондента Vesti.kz.

24-летний Панюков не первый сезон в системе столичного клуба, но в игроки основы смог пробиться только в прошлом розыгрыше КХЛ. Его решили попробовать в первой ударной тройке, и он быстро нашел общий игровой ритм с Линусом Виделлем и Мэттом Фрэттином. Как результат, личный рекорд по очкам (12+11) и очень продуктивный показатель в плей-офф (4+3).

К казахстанцу проявили интерес российские команды, и он оказался в Казани. Можно было предположить, что ему найдут роль и на чемпионате мира, но он оказался только в четвертой атакующей тройке. В партнеры были выбраны Аркадий Шестаков и Алихан Асетов. В матче с Латвией Панюков провел на льду около восьми минут и ни разу не попал в створ, но успел "поймать" шайбу в свои.

В игре с Финляндией было уже почти 11 минут, а единственный точный бросок стал голевым. Забит он был в большинстве, когда Панюков переправил в ворота шайбу с передачи от Никиты Михайлиса, а реализовывать численное преимущество он вышел со второй тройкой нападения. Единственным защитником был Виктор Сведберг, а Панюков заменил в сочетании Джесси Блэкера.

Завтра, 25 мая, Казахстан сыграет ключевой матч с США, где снова на ключевую роль может выйти не первое звено, как было с Финляндией. Так почему бы результативностью не отметиться Панюкову, которого "Барыс" потерял. Лучший бомбардир казахстанского участника КХЛ лицевой счет открыл - у него еще пять игр улучшить результат.

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Напомним, сборная Казахстана в буллитной серии обыграла Финляндию, а Юрий Михайлис рассказал о запредельном настрое подопечных. Подробности голевой комбинации раскрыли Кирилл Панюков и Никита Михайлис, которые помогли перевести игру в дополнительное время.

Этот успех вывел Казахстан в зону плей-офф, обновив максимальный результат в истории, а голкипер Никита Бояркин снова блеснул в серии послематчевых бросков и стал звездой игрового дня. Также был подсчитан результат, который выведет казахстанцев в плей-офф.

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