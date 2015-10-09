"Зенит" сделал заявление по Алипу и упомянул "Кайрат"

Санкт-петербургский "Зенит" публично поздравил капитана сборной Казахстана по футболу Нуралы Алипа с 26-м днём рождения, опубликовав развернутое обращение на официальных ресурсах клуба, передают Vesti.kz.

Поздравление от "Зенита"

"Сине-бело-голубые" напомнили путь казахстанского защитника от первых шагов в футболе до статуса одного из лидеров команды и обратились к нему с тёплыми словами.

"Нуралы Пактович Алип родился в Актау. В восемь лет начал заниматься футболом в академии местного "Каспия".

В 2015-м начал заниматься в академии "Кайрата", а спустя три года, в 2018-м — дебютировал в основном составе "жёлто-черных". В общей сложности Алип провел 99 матчей за "Кайрат", забил пять мячей и сделал 4 результативные передачи. Вместе с командой выиграл чемпионат Казахстана и стал двукратным обладателем национального Кубка.

За национальную сборную Казахстана отыграл 48 матчей.

В январе 2022-го получил приглашение пройти просмотр в "Зените". На тренировочных сборах забил два мяча в играх Atlantic Cup против "Мидтьюлланда" и "Брондбю". 16 февраля присоединился к "сине-бело-голубым" на правах аренды с правом выкупа до конца 2022 года, после чего заключил полноценный контракт с клубом.

В составе "сине-бело-голубых" Алип провел 110 матчей, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Вместе с "Зенитом" защитник трижды стал чемпионом России, завоевал Кубок и два Суперкубка страны.

Уважаемый Нуралы! "Сине-бело-голубые" поздравляют вас с праздником и желают новых побед в составе "Зенита"!

С днем рождения! Туған күніңмен!" — пишет пресс-служба "Зенита".

Путь в Санкт-Петербург

Напомним, Нуралы Алип впервые присоединился к "Зениту" в феврале 2022 года на правах аренды из алматинского "Кайрата", а позже подписал полноценный контракт с клубом. С тех пор защитник стал важной частью обороны команды Сергея Семака.

В текущем сезоне капитан сборной Казахстана провёл 19 матчей за "Зенит" и отметился одним забитым мячом.

Турнирное положение

По итогам первого круга Российской премьер-лиги "Зенит" набрал 39 очков и занимает второе место в таблице, уступая действующему чемпиону — "Краснодару" — всего один балл.

